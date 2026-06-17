Budite se s trncima u rukama? Evo kada ima razloga za brigu

Neugodan osjećaj trnjenja, peckanja ili utrnulosti često nastaje kada tokom sna dođe do pritiska na živac i smanjenog protoka krvi. To se može desiti ako osoba spava na ruci, savijenog zgloba ili s laktom postavljenim ispod glave ili tijela. U takvim slučajevima tegobe su uglavnom prolazne, ali pojedina stanja poput cervikalne spondiloze i sindroma torakalnog izlaza mogu povećati rizik.

Kao jedan od češćih uzroka navodi se sindrom karpalnog tunela, stanje u kojem je srednji živac pritisnut u uskom prolazu u zglobu šake. Tada se utrnulost, trnci i bol najčešće javljaju u palcu, kažiprstu, srednjem i dijelu prstenjaka, a simptomi mogu biti izraženiji ujutro ako je zglob dugo bio savijen ili nepomičan.

Manjak vitamina također može izazvati poremećaj osjeta jer direktno utiče na funkciju živaca. Posebno se izdvajaju vitamini B6, B12 i E, koji su važni za prijenos nervnih impulsa i zaštitu nervnih ovojnica. Utrnulost šaka i stopala može biti pojačana ujutro, kada su nivoi vitamina B niži.

Periferna neuropatija, odnosno oštećenje živaca izvan mozga i kičmene moždine, još je jedan mogući uzrok. Osim utrnulosti, može izazvati pečenje, trnce, bol i smetnje pokreta, a povezuje se s dijabetesom, zloupotrebom alkohola, manjkom vitamina, bolestima bubrega i jetre, autoimunim poremećajima, hipotireozom, trovanjem teškim metalima i povredama živaca.

Ako se problem javlja povremeno, često prolazi bez posljedica. Ipak, savjet ljekara potreban je kada je utrnulost jaka ili se pojavljuje svakodnevno, dok nagla utrnulost praćena slabošću, otežanim govorom, smetnjama hoda ili konfuzijom zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

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