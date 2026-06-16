Oči vas peckaju i suze? Ovo su najčešći uzroci sindroma suhog oka

Ovo stanje uzrokuje peckanje, žarenje i grebanje očiju, a ponekad može biti posljedica drugih zdravstvenih stanja, faktora okoliša ili životnih navika.

Možda ne ispuštate dovoljno suza

Suze se stvaraju u žlijezdama iznad očiju i putuju kroz suzne kanale i nos. Pomažu u uklanjanju ostataka iz oka i održavaju površinu vlažnom.

Vaše oči neprestano proizvode suze kako bi ostale podmazane dok normalno funkcionišu. Problemi sa suznim žlijezdama mogu uzrokovati da vaše oči proizvode manje suza, što povećava rizik od razvoja suhoće oka.

Razlozi zašto vaše oči možda ne proizvode dovoljno suza uključuju:

– izloženost faktorima okoline poput prašine, vjetra, klima uređaja ili cigaretnog dima

– starenje

– nedovoljno treptanja

– uzimanje određenih lijekova (npr. antihistaminika ili antidepresiva)

– nošenje kontaktnih leća

– vaše suze se možda prebrzo suše

Vaše se oči mogu prebrzo osušiti, čak i ako proizvedete dovoljno suza, zbog problema sa suznim filmom. Ovaj tanki sloj suza prekriva vašu rožnicu, odnosno vanjsku površinu oka, kada trepnete.

Vaš suzni film ima tri sloja, koji uključuju:

– Masni sloj: Masni sloj čini vanjski dio suznog filma. Proizvodi se u meibomijevim žlijezdama (sitnim uljnim žlijezdama) uz kraj očnih kapaka. Njegova je svrha spriječiti prebrzo isušivanje suza. Može postati tvrd i zgusnuti se, što uzrokuje začepljenje žlijezda i prerano isparavanje suza.

– Vodeni sloj: Vodeni sloj je sredina suznog filma. Ovaj sloj se stvara u suznim žlijezdama oka u kapcima. Oštećenje ovog sloja može utjecati na ravnotežu suznog filma, uzrokujući suhoću oka.

– Sloj sluzi: Ovo je unutarnji sloj suznog filma. Sloj sluzi pomaže vodenom sloju da prekrije površinu oka i ostane na mjestu. Sluz se stvara u konjunktivi, odnosno prozirnom tkivu koje prekriva bijeli dio oka i unutrašnjost kapaka. Problemi s ovim slojem također mogu spriječiti pravilno funkcioniranje vodenog i masnog sloja.

Vaš suzni film ne može održavati vaše oči podmazanima ako postoji problem s jednim ili više tih slojeva. Oštećenje tih slojeva može se dogoditi iz nekoliko razloga, kao što su alergije, pretjerano trljanje očiju, hormonalne promjene ili upaljeni kapci ili žlijezde.

Koji su faktori rizika za suho oko

Suhoću oka može imati svako, ali sljedeći faktori igraju ulogu.

– Dob

Ljudi u dobi od 50 ili više godina imaju tendenciju suhoće oka češće od drugih. Vaše oči moraju više raditi kako bi proizvele suze kako starite.

– Spol

Suhoća oka je češća kod žena, posebno kod onih koje su prošle kroz trudnoću i menopauzu. Hormonske promjene mogu otežati tijelu stvaranje suza.

– Lijekovi

Suhoća oka je česta nuspojava mnogih lijekova na recept i bez recepta, uključujući: lijekove protiv alergije (antihistaminici), lijekove za anksioznost i antidepresivi, beta-blokatori za srčane probleme ili visoki krvni pritisak, lijekove za prehladu, diuretike (tablete za izmokravanje) za visoki krvni pritisak, lijekove za žgaravicu, nesteroidne protuupalne lijekove za bol i upalu i tablete za spavanje.

– Zdravstvena stanja

Suhoća oka može biti simptom određenih zdravstvenih stanja, uključujući:

Dijabetes: Niski nivoi inzulina utječu na funkciju suzne žlijezde, koja stvara vodenasti dio suza. To može dovesti do smanjenja proizvodnje suza. Visoki šećer u krvi također može uzrokovati upalu u očima i ometati masni sloj oka.

Alergije na oči: Možete imati alergije na oči ako imunološki sistem pretjerano reaguje na nešto u okolišu, poput prašine, prljavštine ili onečišćenja zraka. Imunološki sistem oslobađa tvari koje uzrokuju svrbež i suzenje očiju.

Sjogrenov sindrom: Bijele krvne stanice u tijelu napadaju zdrava tkiva, uključujući žlijezde koje održavaju oči vlažnima. Sjogrenov sindrom često se javlja zajedno s drugim autoimunim poremećajima, poput reumatoidnog artritisa i lupusa.

Bolest štitne žlijezde: Ovo je rijetka bolest koja uzrokuje upalu i oštećenje tkiva oko očiju. Simptomi uključuju bol, ispupčene oči, upaljene kapke i suhoću oka.

– Životne navike

Određene životne navike mogu isušiti vaše oči, uključujući dugotrajno gledanje u ekrane, čitanje (osobito pri slabom osvjetljenju) i druge aktivnosti koje mogu uzrokovati da rjeđe treptate.

Nošenje kontaktnih leća također može povećati vjerovatnost suhoće oka. Leće mogu odvojiti suzni film. Kao rezultat toga, vaše oči mogu proizvoditi manje vode u vodenom sloju suznog filma.

– Operacije oka

Suhoća oka može biti nuspojava određenih operacija oka, uglavnom refraktivnih operacija oka koje ispravljaju kratkovidnost i dalekovidnost. Ove operacije mogu smanjiti proizvodnju suza i povećati rizik od suhoće oka.

– Okoliš

Izlaganje očiju iritantima poput hemijskih isparenja, cigaretnog dima, zagađenja, vjetra, prašine i suhog zraka može ubrzati isušivanje suza, što dovodi do suhoće oka. Možda će vam biti korisno nositi sunčane naočale i kloniti se uslova okoline koji mogu povećati rizik.

Je li suhoća oka nasljedna

Istraživanja o vezi između suhog oka i genetike su ograničena, ali suho oko može biti nasljedno.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se nadogradila ova teorija. Previše je praznina da bi se razumjelo može li i kako genetika igrati ulogu u suhom oku.

Suhoća oka pogađa milione ljudi i javlja se kada postoji problem s količinom ili kvalitetom suza. Neki od najčešćih simptoma uključuju peckanje i grebanje u očima.

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