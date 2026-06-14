Imate visok pritisak? Nutricionisti preporučuju da jutro počnete ovim napitkom

Prema navodima nutricionistice Kiran Campbell koja je govorila za Eating Well nitrati iz cvekle u organizmu se pretvaraju u azotni oksid, koji opušta i širi krvne sudove.

Campbell kaže: “Sok od cvekle može potaknuti proizvodnju azotnog oksida, koji djeluje kao prirodni regulator krvnog pritiska u tijelu”.

To smanjuje otpor u arterijama, olakšava protok krvi i rasterećuje srce. Navodi i da bi redovno konzumiranje 200 do 800 miligrama nitrata iz soka od cvekle dnevno moglo biti održiva dopuna lijekovima za krvni pritisak, iako su za potvrdu tih nalaza potrebna dodatna istraživanja.

Sok od cvekle može djelovati relativno brzo, a Campbell ističe: “Sok od cvekle može sniziti krvni pritisak u roku od nekoliko sati nakon konzumacije”.

Prema studijama, učinak dostiže vrhunac oko tri sata nakon unosa, dok je jedna metaanaliza pokazala prosječno smanjenje sistoličkog pritiska za 5,31 mmHg u odnosu na placebo. Campbell dodaje da smanjenje sistoličkog pritiska za 5 mmHg može sniziti rizik od kardiovaskularnih događaja za 10 posto.

Osim nitrata, cvekla sadrži antioksidanse i druge biljne spojeve koji mogu pomoći u smanjenju upale i oksidativnog stresa, faktora koji dugoročno štete zdravlju krvnih sudova. Dijetetičarka Veronica Rouse navodi i da jedna šolja sirove cvekle sadrži oko 442 mg kalija – minerala koji pomaže organizmu da izbaci višak natrija.

Pored konzumiranja soka od cvekle, preporučuju se i druge jutarnje navike za zdravlje srca, a među njima ispijanje čaja, doručak bogat magnezijem, kalcijem i omega-3 masnim kiselinama, 20-minutna jutarnja šetnja te smanjenje stresa.

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