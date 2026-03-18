Nedostatak ovog vitamina znatno utječe na imunitet i povećava rizik od infekcija

Kako sezona respiratornih infekcija traje duže, važnost vitamina D za očuvanje zdravog imunološkog sistema postaje sve očiglednija. Iako tijelo može proizvoditi vitamin D izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i brzi način života često dovode do nedostatka ovog važnog nutrijenta, posebno tokom zimskih mjeseci.

Vitamin D u tijelu ne funkcioniše kao običan vitamin – njegovo djelovanje više podsjeća na hormon. On pomaže jačanju prirodnih barijera organizma, posebno sluznica disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Kada su ove barijere snažne, patogeni teže ulaze u tijelo i izazivaju infekcije, prenosi Klix.

Osim toga, vitamin D doprinosi održavanju ravnoteže imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje odmjereno, sprječavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu oštetiti tkiva i organe. Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutralizira prijetnje poput gripe, prehlade i drugih respiratornih bolesti.

Problem nastaje kada nivo vitamina D padne ispod optimalnog. Nedostatak ovog vitamina može oslabiti imunološki sistem i povećati rizik od obolijevanja, a tijelo sporije reaguje na infekcije. Zbog toga je važno voditi računa o dovoljnoj količini vitamina D, posebno tokom zimskih mjeseci kada je sunčeve svjetlosti manje.

Vitamin D se može unositi kroz hranu, boravak na dnevnom svjetlu i, po potrebi, dodatke prehrani. Redovna pažnja na njegove nivoe pomaže tijelu da očuva svoje prirodne obrambene sposobnosti i održava snažan imunitet, čak i u periodima kada su respiratorne infekcije češće.

