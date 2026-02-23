Grenland odbio Trumpovu ideju o slanju bolničkog broda

Jens-Frederik Nielsen je u nedjelju rekao “ne, hvala” ideji Donalda Trumpa o slanju bolničkog broda na Grenland, teritoriju koji je Donald Trump više puta spominjao kao željenu za preuzimanje.

Donald Trump je u subotu na društvenim mrežama rekao da radi s guvernerom Luizijane Jeffom Landryjem, specijalnim izaslanikom za Grenland, na slanju bolničkog broda u Grenland.

– Ideja predsjednika Trumpa da se američki bolnički brod pošalje ovdje na Grenland je zabilježena. Ali, imamo javni zdravstveni sistem gdje je liječenje besplatno za građane. To je svjesni izbor – naveo je Jens-Frederik Nielsen u objavi na Facebooku. Dodao je da Grenland ostaje otvoren za dijalog i saradnju, uključujući i s Sjedinjene Američke Države.

– Ali, razgovarajte s nama umjesto da samo pravite više-manje nasumične ispade na društvenim mrežama – poručio je Nielsen.

Grenland, Danska i Sjedinjene Američke Države su krajem prošlog mjeseca pokrenuli diplomatske razgovore kako bi riješili krizu između strana, nakon mjeseci napetosti unutar NATO-a zbog Trumpovih prijetnji arktičkom teritoriju.

Objava Donalda Trumpa o brodu stigla je nekoliko sati nakon što je Zajednička arktička komanda Danske evakuisala člana posade koji je zahtijevao hitno medicinsko liječenje s američke podmornice u vodama Grenlanda, sedam nautičkih milja od glavnog grada Nuuka. Nije bilo jasno da li objava ima ikakve veze s evakuacijom, pišu Vijesti.ba.

