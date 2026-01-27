Tijelo vam šalje upozorenje dok spavate: Ako ovo radite po noći, idite doktoru!

Stres, buka, problemi u porodici ili partner koji vas budi samo su dio liste faktora koji remete san. Oko 25–30% odraslih u Hrvatskoj ima neki poremećaj spavanja, a mnogi ga ne liječe adekvatno. Često se znakovi zanemaruju ili pogrešno tumače, odgađajući pravovremenu liječničku pomoć.

„Većina ljudi primijeti poremećaj sna tek kroz pretjerani umor sljedeći dan, ali teško ga je povezati sa simptomima poput začepljenog nosa, probavnih problema ili boli“, kaže dr. Janice Johnston, suosnivačica i glavna medicinska direktorica Redirect Health. „Umjesto toga, ljudi ih često pripisuju kasnom odlasku na spavanje, nedostatku kofeina ili dnevnom stresu.“

Hvatanje daha i hrkanje

Jedan od alarmantnijih simptoma je hvatanje daha u snu, često znak apneje – poremećaja pri kojem disanje stalno prestaje i ponovno počinje. Hrkanje, gušenje, buđenje sa suhim ustima i glavoboljom također mogu ukazivati na apneju. Drugi mogući uzroci su postnazalno curenje ili refluks kiseline.

Hrkanje nastaje kada se dišni putovi suze ili tkivo vibrira. Uz apneju, uzroci mogu biti i alergije, prehlada ili prekomjerna tjelesna težina. Ako apneja nije uzrok, postoje načini za smanjenje hrkanja: spavanje na boku, podizanje uzglavlja, nazalne trakice, sprejevi ili oralni aparati koji drže dišne putove otvorenima.

Mjesečarenje i govor u snu

Mjesečarenje je parasomnija – nepoželjno ponašanje u dubokom snu, često uzrokovano stresom, nedostatkom sna, lijekovima ili alkoholom. Stručnjak može dijagnosticirati poremećaj razgovorom i studijom spavanja, uz preporuku izbjegavanja okidača.

Govor u snu (somnilokvija) često prati mjesečarenje ili noćne more, a može biti povezan s emocionalnim stresom, vrućicom ili zlouporabom supstanci. Ovi poremećaji mogu utjecati na koncentraciju, raspoloženje ili izazvati halucinacije. Ako postanu učestali ili zabrinjavajući, važno je posjetiti stručnjaka.

Hronične noćne more i često mokrenje

Stalne noćne more najčešće uzrokuju anksioznost, depresija ili posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). One mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje, uključujući povećan rizik od srčanih bolesti, pretilosti i samoubojstva. Liječenje može uključivati promjenu lijekova, učenje tehnika upravljanja stresom ili terapiju uvježbavanjem slika koja mijenja završetak noćne more, prenosi Novi.

Facebook komentari