Porcija ovog povrća aktivira unutrašnji štit protiv tumora

Svakodnevni izbori

Sve je jasnije da svakodnevni izbori u ishrani imaju dugoročan utjecaj na zdravlje. Posebna pažnja usmjerena je na ulogu ishrane u smanjenju rizika od raka, zbog čega onkološki nutricionisti posebno ističu brokulu kao povrće koje bi trebalo češće uključivati u ishranu.

Onkološka dijetetičarka Alison Tirni (Alison Tierney) objašnjava da sama ishrana ne izaziva niti liječi rak, ali igra ključnu ulogu u regulaciji unutrašnjeg okruženja organizma.

– Rak je multifaktorijalan, što znači da nijedna namirnica ili navika sama po sebi ne izaziva bolest. Ipak, ishrana značajno utiče na unutrašnje okruženje u kojem rak ili teže napreduje, ili se sporije razvija – objašnjava Tirni.

Bioaktivne supstance

Kao osoba koja je preživjela rak i kao stručnjak, Tirni ističe da brokula sadrži glukozinolate – jedinjenja koja se u tijelu pretvaraju u bioaktivne supstance poput sulforafana i indol-3-karbinola.

Dokazano je da ova jedinjenja:

Aktiviraju prirodne enzime za detoksikaciju.

Podržavaju zdrav metabolizam estrogena.

Smanjuju upale u organizmu.

Inhibiraju rast ćelija raka i jačaju imunitet.

Dijetetičarka Megan Gariti (Meghan Garrity), specijalizovana za onkološku ishranu, dodaje da se antioksidansi iz brokule (izotiocijanati i indoli) dosljedno povezuju sa smanjenim rizikom od raka prostate. Istraživanja su također pokazala pozitivan utjecaj na smanjenje rizika od raka dojke, pluća i debelog crijeva.

Ako želite maksimalan učinak, stručnjaci preporučuju klice brokule.

Ove sitne klice mogu sadržavati 10 do 100 puta više glukozinolata nego zrela glavica brokule.

Osim što su izuzetno ljekovite, jeftine su i lako se mogu uzgajati kod kuće u teglicama, što ih čini pristupačnim dodatkom svakom obroku.

Facebook komentari