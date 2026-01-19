Jedna navika je opasnija za srce od pušenja cigareta

Rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar, raste s godinama, a upravo su te bolesti i dalje vodeći uzrok smrti kod osoba starijih od 60 godina.

Iako se srčani problemi često doživljavaju kao neizbježan dio starenja, brojna istraživanja pokazuju da životne navike mogu uvelike utjecati na zdravlje srca – čak i u kasnijoj dobi. S godinama krvne žile gube elastičnost, a srčani mišić postupno postaje manje učinkovit, što otežava pumpanje krvi.

No biološka dob, koja odražava stvarno stanje organizma i stanica, ne mora nužno odgovarati onoj kronološkoj. Upravo zato liječnici upozoravaju na jednu čestu naviku koja može ubrzati starenje srca čak i više od pušenja, piše Parade.

Navika koja ubrzava starenje srca

Dok većina ljudi kao ključne navike za zdravlje srca navodi redovitu tjelovježbu, uravnoteženu prehranu i izbjegavanje pušenja, često se zanemaruje jedna od najvažnijih – kvalitetan i dovoljan san. Liječnici ističu da upravo kronični manjak sna može prerano oštetiti srce.

Dr. Beverly J. Fang, psihijatrica i specijalistica za medicinu spavanja, upozorava da je dugotrajan nedostatak sna povezan s povišenim rizikom od visokog krvnog tlaka.

“Rizik raste i kada ljudi redovito spavaju manje od pet sati po noći. Neka istraživanja pokazuju da je ta povezanost posebno izražena kod žena”, objašnjava.

Prema njezinim riječima, manjak sna remeti sustave koji reguliraju krvni tlak. “Kada ne spavamo dovoljno, aktivira se simpatički živčani sustav, što ubrzava rad srca i povisuje tlak”, kaže dr. Fang. Uz to, raste i razina hormona stresa kortizola, što s vremenom dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav.

Šta se događa s krvnim žilama

Dr. Jack Wolfson, kardiolog i osnivač Natural Heart Doctora, dodaje da manjak sna negativno utječe na funkciju endotela – tankog sloja stanica koji oblaže unutrašnjost krvnih žila.

“Krvne žile tada gube sposobnost proizvodnje dušikovog oksida, tvari koja im pomaže da se opuste. Zbog toga postaju kruće i manje prilagodljive”, objašnjava. “Dugoročno, loša kvaliteta i nedovoljna količina sna znatno povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara te zatajenja srca.”

Oba liječnika ističu da kronični manjak sna potiče upalne procese u tijelu. Dr. Wolfson upozorava da čak i kratkotrajno neispavanje može oštetiti krvne žile, ubrzati stvaranje naslaga u arterijama i povećati njihovu krutost.

“Osim toga, postojeće naslage u krvnim žilama postaju nestabilnije, što povećava rizik od njihova pucanja – a to je najčešći okidač srčanog udara”, kaže. Nedostatak sna također pogoršava inzulinsku rezistenciju, dodatno povećavajući kardiovaskularni rizik.

Dr. Fang dodaje da manjak sna narušava cirkadijalni ritam, unutarnji biološki sat tijela, što dovodi do nepravilnih obrazaca krvnog tlaka i poremećaja metabolizma.

Zbog svega toga, dr. Wolfson smatra da kronični nedostatak sna može dovesti do starenja srca brže nego pušenje.

“Pušenje je snažan kardiovaskularni toksin, ali kronični manjak sna istovremeno narušava više sustava u tijelu”, zaključuje. “Loš san potiče stalnu aktivaciju stresa, kroničnu upalu, hormonalnu neravnotežu, metaboličke poremećaje i ubrzano biološko starenje – sve odjednom.”

Kako manjak sna utječe na tjelesnu težinu

Nedostatak sna dodatno šteti srcu povećavajući rizik od pretilosti, koja je sama po sebi snažan čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti. Liječnici objašnjavaju da manjak sna remeti ravnotežu hormona koji reguliraju apetit – povećava se razina grelina, hormona gladi, dok se smanjuje leptin, hormon sitosti.

Dr. Fang ističe da manjak sna utječe i na sustav u mozgu koji regulira osjećaj nagrade, zbog čega raste žudnja za kaloričnom i nezdravom hranom. “Uz to, povezan je sa smanjenom osjetljivošću na inzulin i poremećenom regulacijom šećera u krvi, što povećava rizik od razvoja dijabetesa”, kaže.

Dr. Wolfson dodaje da kronični umor smanjuje motivaciju za kretanje i tjelesnu aktivnost, što dodatno pridonosi debljanju.

S obzirom na sve navedeno, redovit i kvalitetan san ključan je za zdravlje srca. Dr. Wolfson preporučuje odlazak na spavanje nakon zalaska sunca i buđenje s izlaskom sunca kako bi se podržao prirodni biološki ritam. Također savjetuje izbjegavanje ekrana prije spavanja i redovito izlaganje dnevnom svjetlu tijekom dana.

