Lepa Brena otvoreno o seksu sa Bobom Živojinovićem: ‘Šest dana nismo izašli iz sobe, renovirali su hotel nakon toga…’

Gošća nove epizode podcasta ‘VOSTCAST 100’ bila je Lepa Brena, najavljena kao žena koja je obilježila generacije i spojila Balkan jednim refrenom. Simbol jedne epohe, ali i energije koja ne stari. Glas uz koji se slavilo, plakalo i odrastalo…

Između ostalog, Brena je govorila o svom braku te iznenadila izjavom o seksu sa svojim suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem.

Na pitanje voditelj Vojislava Panjkovića za savjet mladima kako da budu sigurni da su pronašli pravu osobu za sebe, Brena je odgovorila:

– Moraš da pratiš svoj intelekt i svoju intuiciju… Mladi trebaju živjeti zajedno kako bi se što bolje upoznali. Smatram da je prava ljubav davanje maksimalne slobodne svom partneru ili partnerici da kreira svoj socijalni i poslovni život, kao i zajednički, ljubavni život bez ljubomore.

Dodala je i da je “sloboda jedini način da ti znaš da ta osoba neće nikada ništa uraditi da povrijedi vašu ljubav”.

– Može da ide gdje god hoće, može da bude gdje god hoće, s kim god hoće, jer mi smo žene danas… Puno radimo s mnogo muškaraca. Dobro, ja priznajem da danas ima i gej nekih veza. Danas je to mnogo, previše freedom. Mnogo je sve transparentno, ali vjerujem i dan-danas da su povjerenje i sloboda jedina prava ljubav između dvoje ljubav – navela je Lepa Brena, pojašnjavajući i da “dvoje ljudi treba da žive zajedno da bi shvatili koliko život može da bude komplikovan”.

– Zajednički život ubije ludačku strast koja vlada na početku veze… Ja i Bobo kad smo se upoznali, šest mjeseci nismo izlazili iz sobe. Otišli smo u Interkontinental… – ispričala je intimne detalje i iznenadila sve u studiju.

Ovaj dio intervjua možete pogledati od 4:08:56:

