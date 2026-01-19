Zamka u domu: Zbog jedne greške zimi udišete otrov. Evo zašto je ova navika pitanje života i zdravlja

Stručnjaci za HVAC sisteme objašnjavaju zašto je kratko otvaranje prozora, čak i na samo nekoliko minuta, ključno za vaše zdravlje.

Nivo CO2 prirodno raste u zatvorenom prostoru, posebno noću. Povišen nivo ovog gasa direktno uzrokuje umor, glavobolje i loš san. U zatvorenim kućama nivo CO2 skače sa 600 ppm na opasnih 1.200 ppm. Samo 5 do 10 minuta provjetravanja vraća nivo u normalu.

Ustajali zrak zadržava isparenja (VOC) iz sredstava za čišćenje, mirise kuhanja i ljubimaca. Prečišćivači zraka pomažu, ali ne mogu ukloniti sve. Svjež zrak „ispire“ ove iritante, smanjujući začepljenost nosa i hronične glavobolje.

Četveročlana porodica proizvodi ogromnu količinu vodene pare samim disanjem i kuhanjem. Ako vlaga nema izlaza, kondenzuje se na zidovima i stvara buđ. Suh zrak se lakše zagrijava, pa provjetravanjem zapravo pomažete sistemu grijanja.

Cilj nije ohladiti dom, već zamijeniti zrak. Provjetravajte 5 do 10 minuta, dva puta dnevno (rano ujutro i uvečer).

Otvorite prozore na suprotnim stranama kuće. Zimski zrak je gust i suh, pa će stari, zagušljivi zrak izaći brže nego što mislite.

Postoje izuzeci kada provjetravanje može biti štetno. Ako živite pored prometne ceste ili u naselju gdje se masovno loži ugalj i drva, možete unijeti više čestica nego što ih izbacite. Ako je vani ispod -9 stepeni Celzijusa, radije koristite ventilatore u kupatilu i kuhinji kako biste izbjegli preveliko opterećenje sistema grijanja, prenosi Raport.

