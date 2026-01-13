Zašto su kruške zdravije nego što mislite

Kruške su jedno od onih voća koje podsjećaju na mirise doma, svježe pečene kolače i jednostavne, sezonske užitke. Njihova sočna tekstura i prirodna slatkoća osvajaju na prvi zalogaj, ali iza tog ugodnog okusa krije se mnogo više.

Osim što su ukusne i lako dostupne, kruške su bogate hranjivim sastojcima koji doprinose očuvanju zdravlja, zbog čega se s razlogom smatraju vrijednim saveznikom uravnotežene i zdrave prehrane.

Iako jabuke često dominiraju kao prvi izbor za zdravi međuobrok, kruške ih nerijetko nadmašuju po nutritivnim vrijednostima i prednostima koje pružaju tijelu.

Najvažnija razlika između krušaka i jabuka jest u količini vlakana.

Kruške sadrže više vlakana od jabuka, a to znači da duže zadržavaju osjećaj sitosti, pomažu probavi te povoljno djeluju na regulaciju holesterola.

Još jedna velika prednost krušaka je njihov nizak glihemijski indeks. To znači da se šećeri iz kruške polako otpuštaju u krvotok, što sprječava nagle skokove i padove energije. Upravo zato su kruške odličan izbor za sve koji žele održavati stabilnu razinu šećera u krvi, a naročito za osobe koje paze na prehranu zbog dijabetesa ili mršavljenja.

Osim toga, kruške su iznimno blage i hipoalergene, pa se često nalaze na prvom mjestu kada se djeci uvodi voće u prehranu. Njihova nježna tekstura i prirodna slatkoća čine ih savršenim izborom za najmlađe. Također, s obzirom na to da su sastavljene od više od 80 posto vode, odlične su i za hidrataciju organizma, piše Zadovoljna.

Kruške su bogate vitaminom C i bakrom, koji su važni za jačanje imuniteta i stvaranje kolagena, ali i kalijem koji regulira krvni pritisak. Redovna konzumacija krušaka tako doprinosi zdravlju kože, kostiju i cijelog organizma.

