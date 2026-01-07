Manjak ovog vitamina drastično povećava rizik od virusa i teških upala Manjak ovog vitamina drastično povećava rizik od virusa i teških upala

Iako ga organizam može proizvesti izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, savremeni način života i manjak sunčanih dana, naročito tokom zime, dovode do toga da veliki broj ljudi ima nedovoljne količine ovog važnog nutrijenta, piše Cuvajzdravlje.ba.

Vitamin D se ne ponaša kao klasični vitamin. Njegovo djelovanje u organizmu podsjeća na hormon, jer učestvuje u regulaciji brojnih bioloških procesa, uključujući i odbrambene mehanizme tijela. On doprinosi jačanju prirodnih barijera organizma, posebno sluznica disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Kada su te barijere snažne, patogeni teže prodiru u organizam.

Osim toga, vitamin D ima važnu ulogu u kontroli upalnih procesa. On pomaže imunološkom sistemu da reagira odmjereno, sprječavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu dovesti do oštećenja tkiva i organa. Na taj način doprinosi ravnoteži imunološkog odgovora, omogućavajući tijelu da se efikasnije nosi s različitim prijetnjama, uključujući gripu, prehladu i druge respiratorne infekcije.

Problem nastaje kada nivo vitamina D u organizmu padne ispod preporučenih vrijednosti, što je čest slučaj tokom zimskih mjeseci. Posebno su ugrožene starije osobe, ljudi s tamnijim tenom, kao i oni koji većinu vremena provode u zatvorenim prostorima i rijetko borave na suncu.

Nedostatak vitamina D može imati ozbiljne posljedice po zdravlje. Imunološki sistem tada nema puni kapacitet za borbu protiv virusnih infekcija, što povećava rizik od obolijevanja. Brojna istraživanja pokazala su i da osobe s niskim nivoom vitamina D češće razvijaju težu kliničku sliku respiratornih bolesti, uključujući i COVID-19, te da im je potrebno više vremena za oporavak.

Stručnjaci stoga naglašavaju važnost praćenja nivoa vitamina D, posebno u hladnijem dijelu godine, te savjetuju odgovarajuću ishranu, boravak na dnevnom svjetlu kada god je to moguće i, po potrebi, upotrebu dodataka prehrani uz savjet ljekara.

