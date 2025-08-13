Šta se dešava sa našim tijelom na plus 40 stepeni?

Iako mnogi smatraju vrućinu tek nelagodom, stručnjaci upozoravaju da ovakvi uslovi mogu uzrokovati niz komplikacija, od oštećenja organa do trajnih neuroloških posljedica, pa čak i smrti.

Šta kažu istraživanja?

Prema studiji objavljenoj u Journal of the American Medical Association (JAMA), toplotni udar nastupa kada unutrašnja temperatura tijela premaši 40 °C, a prate ga neurološki simptomi poput konfuzije, napada ili gubitka svijesti. Dr. Ann Nainan, specijalistkinja urgentne medicine iz Velike Britanije, ističe:

“Toplotni udar nije samo osjećaj da vam je prevruće – to je kliničko stanje u kojem dolazi do kvarenja tjelesnih proteina, oštećenja ćelija i upalnih procesa u cijelom organizmu.”

Kako tijelo reaguje?

U normalnim uslovima, tijelo reguliše temperaturu putem znojenja i širenja krvnih sudova. Međutim, na ekstremnim vrućinama – posebno uz visoku vlažnost – ovi mehanizmi više ne funkcionišu. Kada više ne možemo da se znojimo, tijelo počinje da se pregrijava.

Tada nastaje niz promjena:

Prestaje znojenje, koža postaje suha i vrela

Mozak je prvi pogođen: dolazi do zbunjenosti, dezorijentacije, pa i kome

Srce ubrzava, krvni pritisak pada

Bubrezi i jetra počinju otkazivati

Šta se dešava na ćelijskom nivou?

Studije pokazuju da visoke temperature uništavaju ćelijske strukture, naročito mitohondrije koje proizvode energiju. Poremećaji u zgrušavanju krvi, oksidativni stres i sistemska upala dodatno pogoršavaju stanje. U teškim slučajevima dolazi do rabdomiolize – raspadanja mišića – što može dovesti do zatajenja bubrega.

Ko je najugroženiji?

Starije osobe (65+)

Djeca

Osobe s hroničnim bolestima (srce, dijabetes)

Trudnice

Radnici na otvorenom i sportisti

Prema podacima iz Meksika (AP News), kod toplotnih udara smrtnost je zabilježena i kod mladih ljudi – više nego kod starijih – jer često ignorišu prve simptome.

Koji su simptomi toplotnog udara?

Tjelesna temperatura 40 °C ili viša

Vruća, suha koža (bez znojenja)

Ubrzan puls, ubrzano disanje

Glavobolja, vrtoglavica, mučnina

Konfuzija, napadi, gubitak svijesti

Prva pomoć – reagujte odmah!

Odmah premjestite osobu u hlad

Skinite višak odjeće

Stavite hladne obloge (ili mokar peškir)

Ako je osoba pri svijesti – dajte joj vodu

Pozovite hitnu pomoć ako se stanje ne poboljša

“Prema stručnjacima s Mayo klinike, pri unutrašnjoj tjelesnoj temperaturi od 40 °C i više, mozak i drugi vitalni organi ulaze u stanje akutnog stresa, a postoji realan rizik od trajnog oštećenja ukoliko se odmah ne reaguje.

Kako se zaštititi?

Pijte vodu često, čak i kad niste žedni

Izbjegavajte sunce od 11 do 17 sati

Nosite laganu, svijetlu odjeću

Pratite rizične grupe (djeca, stari, hronični bolesnici)

Facebook komentari