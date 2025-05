Svakodnevna konzumacija jogurta: Sedam načina kako utječe na organizam

Skupina stručnjakinja je za portal Eat This, Not That otkrila kako svakodnevna konzumacija jogurta može utjecati na tijelo te na što posebno treba pripaziti.

Pomaže kod mršavljenja

Jogurt može biti odličan izbor za doručak ili međuobrok, osobito ako želite izgubiti višak kilograma. Prema riječima nutricionistice Therese Gentile: “Proteini iz mlijeka i jogurta mogu povećati osjećaj sitosti jer potiču stvaranje hormona GLP-1 i PYY, koji usporavaju osjećaj gladi”.

Osim toga, jogurt je fermentirani proizvod, što znači da sadrži korisne bakterije koje mogu pozitivno utjecati na crijevnu mikrobiotu. Kako prenosi Eat This, Not That, neka istraživanja pokazuju da se sastav crijevne mikrobiote razlikuje kod mršavih i pretilih osoba.

Može dovesti do debljanja – ako birate pogrešan jogurt

Važno je znati da nisu svi jogurti jednako zdravi. Aromatizirani jogurti često sadrže velike količine dodanog šećera i premalo proteina, upozorava dijetetičarka Seema Shah.

“Neki takvi jogurti mogu imati više šećera od gaziranih pića, što može dovesti do naglih skokova razine šećera u krvi, a potom i naglih padova, što povećava osjećaj gladi i može dovesti do prejedanja”, dodaje ona. Najbolji izbor je obični jogurt s visokim udjelom proteina, kojem možete dodati svježe voće za prirodnu slatkoću i vlakna.

Poboljšava probavu

Svakodnevna konzumacija jogurta može pridonijeti zdravlju probavnog sustava. Nutricionistica Bess Berger ističe da jogurt “podržava rad crijeva, jača imunološki sustav, pomaže u probavi i održavanju mišićne mase, a ujedno je bogat izvor kalcija, vitamina B skupine i probiotika”.

Pridonosi zdravlju kostiju

Jogurt je odličan izvor kalcija i proteina, što ga čini važnom namirnicom za zdravlje kostiju. Prema podacima Mayo klinike, redovita konzumacija običnog jogurta može pomoći u prevenciji osteoporoze i smanjenju rizika od prijeloma, osobito kod starijih osoba. Jedno istraživanje pokazalo je da osobe starije od 60 godina koje češće jedu jogurt imaju veću gustoću kostiju i bolju tjelesnu funkciju, prenosi Eat This, Not That.

Može ometati djelovanje pojedinih lijekova

Ako redovito jedete jogurt i istovremeno uzimate određene lijekove, osobito antibiotike iz skupine tetraciklina (poput doksiciklina i minociklina), posavjetujte se s liječnikom. Mlijeko i mliječni proizvodi mogu smanjiti učinkovitost tih lijekova, upozorava američka organizacija AARP.

Snižava krvni tlak

Jogurt može pomoći u regulaciji krvnog tlaka. Studija objavljena 2018. godine u časopisu Journal of Hypertension pokazala je da osobe koje češće konzumiraju mliječne proizvode, osobito jogurt, imaju manji rizik od povišenog tlaka.

Može sniziti razinu lošeg kolesterola

Osim pozitivnog učinka na tlak, jogurt može pomoći i u smanjenju razine lošeg (LDL) kolesterola. Prema istraživanju objavljenom u Journal of Dairy Science, osobe s dijabetesom tipa 2 koje su svakodnevno konzumirale probiotički jogurt imale su niže razine ukupnog i LDL kolesterola, prenosi Eat This, Not That.

Kako odabrati zdrav jogurt?

Da biste iz jogurta izvukli najbolje, važno je birati prave proizvode. Nutricionistica Berger savjetuje da prilikom kupovine birate jogurte koji sadrže barem 12 grama proteina i nemaju dodani šećer. Takav jogurt zasitit će vas i osigurati potrebne nutrijente, prenosi N1.

Facebook komentari