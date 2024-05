Evo koliko često bismo se trebali šišati prema mišljenju eksperata

Da bi nam kosa bila lijepa i zdrava, trebamo je pravilno njegovati i redovito posjećivati frizera. Međutim, koliko često bismo se zapravo trebali šišati? To je pitanje koje muči mnoge, a stručnjaci su za Vogue otkrili kako ne postoji standardan odgovor koji bi vrijedio za sve.”Sve ovisi o vašoj kosi i njezinim specifičnim potrebama. Sve je to relativno”, rekla je frizerka slavnih osoba, Irinel de León, te istaknula kako na to koliko često se moramo šišati utječu tekstura kose, koliko se često kosa boji ili tretira na druge načine. Činjenica je da redovito podrezivanje ili šišanje kose ima svoje prednosti. Stručnjaci ističu da ono može potaknuti rast kose, ojačati vlasi, spriječiti isušivanje i lomljenje kose te općenito održati kosu zdravom.

Da bismo mogli odgovoriti na pitanje koliko se često trebamo šišati, ovo su osnovne stvari koje bismo trebali znati:Podrezivanje i šišanje kose

Podrezivanje i šišanje kose dvije su različite stvari. Podrezivanje se najčešće odnosi samo na šišanje vrhova, centimetar do dva na vrhovima, dok je šišanje nešto drastičniji rez, pojasnila je De León. Podrezivanje se koristi za uklanjanje ispucalih vrhova kada počnemo primjećivati da se kosa češće lomi. Ili ako je kosa postala suha ili je počela gubiti svoj oblik, također je poželjno otići kod frizera na šišanje vrhova.

S druge strane, šišanje se koristi kada kosa izgleda mlohavo, petlja se ili je ozbiljnije oštećena. Također, rez je neophodan i kada netko želi kosi dati volumen ili u potpunosti promijeniti frizuru

.Šišanje prema duljini kose

Kratka kosa

Iako možda zvuči kontradiktorno, istina je da što je kosa kraća, potrebno je više održavanja kako bi ostala zdrava. “Kratka kosa zahtijeva malo više održavanja zbog svoje duljine i oblika”, kaže De León. Kraće frizure zahtijevaju češće šišanje kako bi zadržale oblik i stil. Stručnjaci ističu da bi kratku kosu trebalo šišati najmanje svakih šest tjedana.

Kosa srednje dužine

Kad je riječ o šišanju srednje duge kose, stručnjaci ističu da učestalost šišanja ovisi o nekoliko različitih čimbenika, poput teksture kose i brzine rasta same kose. Želimo li zadržati duljinu i zdrav izgled, De León preporučuje šišanje svakih šest do 12 tjedana.

Duga kosa

Rodney Cutler, frizerski stručnjak i vlasnik salona Cutler, kaže da će učestalost šišanja duge kose ovisiti o tome koliko je ona zdrava u početku. Ako je kosa sklona lomljenju, Cutler savjetuje odlazak kod frizera svakih osam do deset tjedana. Ako je kosa zdrava i jaka, najbolje ju je podrezivati svakih 10 do 12 tjedana,piše Žena

