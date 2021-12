Greška zbog koje se masti kosa

Upravo zato kosu peru vrlo često, čak i svaki dan, a upravo u tome mogao bi ležati glavni uzrok problema.

Masna kosa rezultat je lojnih žlijezda na tjemenu koje proizvode ulje. Kosa zatim upije to ulje, a previše ulja može kosi dati masan izgled.

Ulje samo po sebi nije loše za kosu, šta više, čini je sjajnom, zdravom i snažnom, ali previše ulja može stvoriti talog zbog kojeg će kosa izgledati previše opušteno i slijepljeno.

Kada se kosa više masti, želimo i češće da je peremo, pa čak i svaki dan, ali to je greška broj jedan zbog koje će se korjen kose još više mastiti.

Tanka i osjetljivija vlas, naravno, brže se masti od debele i čvršće, pa se već jedanog dana nakon pranja može zamastiti. Sve to povezano je s količinom ulja koje vlasište proizvodi, kao i s time koliko dobro vaša kosa “podnosi” ulje.

To se događa jer nakon što naviknete kosu na svakodnevno pranje, vlasište može postati masno i svrbiti kada pranje želite odgoditi za koji dan. To je isto kao kad pretjerate s čišćenjem kože i odstranite s nje prirodna ulja – što više perete kosu, to će tjeme proizvoditi više ulja kako bi ga kompenzovalo.

Savjet je da kosu perete u dva kraća puta, a ne jednom i duže, a regenerator stavljate samo na krajeve kose.

Ako perete kosu svakog dana, trebaće joj vremena da se privikne na to da je perete svakih nekoliko dana, pa ćete vjerovatno morati da je nosite vezanu ili stavite traku u danima između pranja. Kada se kosa navikne da je ne perete svaki dan, primijetićete drastičnu promjenu.

Frizerski stručnjaci savjetuju da uložite u dobar pročišćavajući šampon za masnu kosu. On će dubinski očistiti vlasište i ukloniti višak nakupljene masnoće. Takav šampon najbolje je koristiti jednom nedjeljno, a uz njega možete koristiti i neki drugi šampon koji vam odgovara kao i regenerator. Ako vam se kosa mrsi i teško ju je raščešljati, radije uložite u dobru četku za raščešljavanje nego da regenerator nanosite po cijeloj dužini kose.

Da se kosa manje masti, pomoći mogu i suplementi za rast kose koji njeguju vlasi iznutra kako bi se održalo zdravlje kose i vlasišta.

Mnogi se kunu i u jabukovo sirće kada je riječ o masnoj kosi. Jabukovo sirće jednostavno razmutite u malo vode i rastvorom isperite kosu. Neka odstoji nekoliko minuta i kosa će biti potpuno čista i nimalo masna, prenose Novosti.

