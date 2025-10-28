Tri boje kose koje će biti najpopularnije ove zime

Hladniji mjeseci bude želju ne samo za toplim napicima i udobnim kaputima, nego i novom bojom kose. Ako već neko vrijeme razmišljate o osvježenju frizure, sada je pravi trenutak. Stručnjaci za kosu ove sezone najavljuju povratak prirodnih, toplih tonova, ali i hrabrijih nijansi koje će savršeno upotpuniti zimski look. Izdvojili smo tri najpopularnije.

Vanilija ili badem plavuša

Ova nijansa već sada osvaja Instagram feedove. Vanilla-almond blonde kombinira tamnije, orašaste tonove pri korijenu koji se nježno stapaju u zlatne, hladnije pramenove prema vrhovima.

Espresso brineta

Ako želite promjenu s dozom elegancije – espresso smeđa je pravi izbor. Riječ je o bogatoj, dubokoj nijansi koja odiše snagom i prefinjenošću — baš kao jutarnja šoljica jake kafe.

Cherry Cola

Nijansa koja svake zime ponovno postane hit. Cherry cola spaja tople smeđe i tamnocrvene tonove, stvarajući bogat, dubok efekt koji izgleda prirodno, ali i posebno.

Ovaj trend s početka 2000-ih godina vratio se u modernom, sofisticiranom izdanju — idealan za sve koji žele malo boje, ali bez drastičnih promjena.

