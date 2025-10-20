Ovi trikovi će vam spasiti kožu u zimskim mjesecima

Zimski mjeseci donose brojne čari – od svježeg zraka i snježnih pejzaža do mirisa kuhanog vina i toplih kaputa. No, dok uživamo u zimskim radostima, naša koža svakodnevno trpi – izložena je hladnoći, vjetru i suhom zraku u grijanim prostorijama. Upravo zato, pravilna njega postaje ključna za očuvanje zdravlja i izgleda kože.

Zaštitna barijera kože pod udarom zime

Birajte hidratantne kreme bogatog sastava – hijaluronska kiselina, ceramidi, pantenol, shea maslac i prirodna ulja (avokado, badem) ključni su sastojci koji dubinski hrane, umiruju i štite kožu. Važno je kremu nanositi odmah nakon umivanja, dok je koža još blago vlažna – to pomaže zadržavanju vlage u epidermisu.

Blagi enzimski piling jednom sedmično pomoći će ukloniti mrtve stanice i pripremiti kožu za bolje upijanje aktivnih sastojaka iz njege.

Hidratacija počinje iznutra

U zimskim mjesecima mnogi zaboravljaju piti dovoljno tečnosti. No, koži je voda potrebna i u januaru i u julu. Uz vodu, birajte biljne čajeve, supe i hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama – poput lososa, oraha i sjemenki lana. Takva prehrana pomaže očuvanju elastičnosti kože i jača njenu otpornost na vanjske utjecaje.

Male navike koje čine razliku

Zimska rutina njege ne podrazumijeva samo kreme, važne su i navike. Tuširanje toplom vodom može biti ugodno, ali predugo i prevruće tuširanje dodatno isušuje kožu. Birajte blage gelove i čistače bez parfema i alkohola, a nakon kupanja odmah nanesite hidratantnu kremu na cijelo tijelo.

Za lice, koristite dnevnu kremu s UV zaštitom. Iako sunce zimi djeluje slabije, UVA i UVB zrake i dalje mogu oštetiti kožu, pogotovo kada se reflektuju od snijega,piše Avaz

Ne zaboravite usne i ruke oni prvi pokazuju znakove isušivanja. Balzam s prirodnim voskovima i krema za ruke s glicerinom ili ureom pružit će im potrebnu njegu i zaštitu.

Koža voli pažnju

Zima zahtijeva dodatnu brigu o koži, ali uz pravilnu njegu, ona može ostati zdrava, meka i blistava bez obzira na hladnoću. Ključ je u hidrataciji, zaštiti i blagim, ali redovnim tretmanima. Uložite malo vremena u rutinu njege i vaša koža će vam biti zahvalna i ove zime, i mnogo kasnije.

