Štedi vrijeme i novac: Jeste li znali da možete zamrznuti čak i jaja, mlijeko, sir…

Kad biste samo malo pametnije upotrebljavali zamrzivač, uštedjeli biste hrpu novca i vremena, pogotovo u ovom periodu, ako ste zbog trenutne krize kupili malo više hrane nego što vam je trenutno potrebno.

Australski je lanac supermarketa Woolworths otkrio nekoliko iznenađujućih stvari za koje niste imali pojma da ih bez problema možete držati u zamrzivaču, piše net.hr.

Luk

Sirov, nasjeckan ili mljeven, luk pospremljen u posudu možete držati u zamrzivaču do šest mjeseci, što je super praktično kad u žurbi krenete kuhati. Usitnjen luk tako samo dodate u juhu ili varivo.

Jaja

Nikad ne biste pomislili da sirova jaja opstaju u zamrzivaču do 12 mjeseci. Jednostavno ih razlupate i ubacite sadržaj u posudu za led. Možete dodati peršun te začine, što je odlično ako pripremate omlet.

Sir

Sigurno ste barem jednom primijetili plijesan na siru, ali to lako možete spriječiti zamrzavanjem. Mozzarella, npr., smije stajati u zamrzivaču do šest mjeseci, a možete je pripremati bez prethodnog odmrzavanja, što je super ako pripremate pizzu.

Zeleno povrće

Svi znamo za zamrznuto povrće iz trgovine, ali to isto možete napraviti i kod kuće. Nakon što ste svježe povrće blanširali (to mu čuva boju i okus kod zamrzavanja), rashladite ga pod mlazom hladne vode pa dobro iscijedite. Tako zamrznuto povrće može stajati do šest mjeseci.

Orašati plodovi

Vjerovali ili ne, sve orašaste plodove možete bez problema držati u zamrzivaču do šest mjeseci. Možete s njima raditi što hoćete – pržiti, guliti, grilati – a potom pospremiti u posudu i zamrznuti. Prije uporabe ih samo ubacite u mikrovalnu da dođu sebi.

Sendviči

Ako ste ikad zamrzavali hljeb, onda znate kako on izlazi svjež kao iz pekare. Ubrzajte pripremu obroka tako što ćete u zamrzivač spremiti gotove sendviče. Oni se brzo odmrznu na sobnoj temperaturi, samo izbjegavajte unutra stavljati kvarljivo povrće kao što su kupus i paradajz jer oni potamne nakon zamrzavanja.

Mlijeko

Tako je, mlijeko smije stajati u zamrzivaču do šest mjeseci. Možete ga zamrznuti u njegovoj originalnoj ambalaži, ali prije toga otpijte malo jer mlijeko poveća obim kad se zamrzne. Možete ga i preliti u posudu za led i iz nje dodavati u smoothieje, čorbe, pa čak i kafu.

Brašno

I konačno namirnica za koju sigurno nikad ne biste pomislili da je možete držati u zamrzivaču. Na taj način ono može trajati i uvijek biti svježe. To se posebno odnosi na cjelovito brašno, koje traje kraće od klasičnog. Pobrinite se da ga izvadite na sobnu temperaturu prije uptrebe. Možete ga i prosipati na tavu kako biste ubrzali proces.

