Ako imate visok holesterol, ove namirnice trebalo bi češće da jedete

Na prvom mjestu se to odnosi na takozvani “loš” – LDL holesterol, koji je povezan s povišenim rizikom za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Na njegova značajno utiče životni stil i način ishrane, a medicinska platforma Healthline izvdvaja sljedeće namirnice kao poželjne u ishrani ako se trudite da snizite holesterol u krvi.

Mahunarke

Mahunarke su najpoznatiji biljni izvor proteina i obiluju vitaminom B, zatim kalijumom, gvožđem, magnezijumom i, što je posebno važno za digestivni sistem, biljnim vlaknima.

Pregled čak 26 nasumično odabranih studija, objavljen 2014. u medicinskom magazinu Canadian Medical Association Journal, pokazao je da konzumiranje oko 100 grama mahunarki dnevno može da pomogne u snižavanju lošeg holesterola za 6,6 mg/dl.

Druga istraživanja povezala su mahunarke s efikasnim gubljenjem viška kilograma, a u studiji objavljenoj 2016. u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition pokazalo se da je to slučaj čak i kada u jelovniku nije ograničen unos kalorija.

Avokado

Avokado spada u voćke koje su vrlo bogate hranljivim materijama, a tu su u značajnoj mjeri zastupljene mononezasićene masti i biljna vlakna, koja mogu da pomognu u snižavanju lošeg holesterola i podzianju HDL holesterola, poznatijeg kao dobri.

U istaživanju stručnjaka Univerziteta u Pensilvaniji iz 2015. godine utvrđeno je da gojazne osobe koje imaju visok LDL holesterol u krvi mogu da ga snize kada jedu makar jedan avokado dnevno, u poređenju s kontrolnom grupom koja nije jela ovo voće.

Orašasti plodovi

Među darovima prirode koji imaju najviše nutrijenata posebno se izdvajaju orašasti plodovi, prije svega orasi i bademi.

Dok se u orasima nalaze ogromne količine omega-3 masnih kiselina, vrste polinezasićenih masti koje su povezane sa zdravijim srcem, u bademima ima mnogo L-arginina, aminokiseline koja pomaže tijelu da proizvede azot-monoksid, što dalje pomaže u regulisanju krvnog pritiska.

Uz to, orašasti plodovi, piše Healthline, imaju mnogo fitosterola, jedinjenja koja su slična holesterolu i pomažu u njegovom snižavanju tako što blokiraju apsorpciju u crijevima.

Masna riba

Masnije ribe, poput lososa i skuše, odličan su izvor omega-3 kiselina dugog lanca, koje mogu da pomognu u snižavanju zapaljenja i rizika od šloga, uz povećavanje nivoa dobrog holesterola u krvi.

Bijeli luk

Bijeli luk se vijekovima koristio u narodnoj medicini širom svijeta zbog vjerovanja da pomaže kod mnogih stanja, a novija istraživanja pokazuju da u tome ima neke istine.

Bijeli luk sadrži mnoga korisna i moćna jedinjenja, a među njima je vodeći alicin, pišu Novosti.

