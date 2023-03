ZAŠTO JE DOBRO POJESTI BANANU PRIJE SPAVANJA?

Dr. Tracy Lockwood Beckerman, nutricionist, je pojasnila zašto su banana i maslac od kikirikija najbolja namirnica za dobar san, prenosi ordinacija.hr.

Dakle, ono što jedete prije odlaska u krevetu i u koje vrijeme to jedete može utjecati na san ali i na probavu. Ako hrana nije razgrađena prije spavanja, organizam će vrijeme koje treba trošiti na odmor – trošiti upravo na razgradnju hrane. Jasno je već svima da će povišene razine glukoze u krvi samo ojačati vašu budnost, smatra Beckerman te dodaje kako sve ovisi i o tome koliko vam je osjetljiv organizam.

Ističe kako niko ne bi trebao jesti slatkiše i ugljikohidrate prije spavanja jer će vas sigurno dugo ostaviti budnima, a probava se neće odvijati kako bi trebala. No kako nam mozak prije spavanja često zna vapiti za slatkišima nakon napornog dana, jer upravo takve namirnice pružaju trenutni, ali kratkotrajni, osjećaj sreće, ponekad je teško odoljeti. Banana s maslacem od kikirikija prije spavanja vam ustvari može pomoći da spavate bolje. Ne samo da su ove dvije namirnice savršen par, u kombinaciji su pravo otkriće. Banane su pune kalija i magnezija, a oni će pomoći pri opuštanju mišića, a kikiriki sadrži amino kiseline koje se u mozgu pretvaraju u serotonin i potiču stvaranje melatonina. Kada se jedu u kombinaciji, ugljikohidrati iz banane će aminokiseline iz maslaca mozgu učiniti dostupnijima i tako poboljšati kvalitetu sna. Beckerman smatra kako se radi o kombinaciji iz snova te savjetuje da isprobate.

ŠTA ĆE SE DOGODITI AKO JEDETE BANANE?

Ovo omiljeno voće obiluje jednostavnim šećerom – monosaharidom fruktozom, zbog čega su savršen izvor energije. Važan su izvor kalija koji je važan za kontrakciju mišića, pravilan rad živčanog sustava i dobro funkcioniranje srca. No, ipak treba pripaziti s unosom ove voćke, jer prema riječima stručnjaka, preporuka je da se u danu pojede banana ili dvije. Pretjerana konzumacija bilo koje namirnice, čak i ako se radi o zdravim bananama, može voditi do nakupljanja kilograma. No vratimo se bananama i zašto je dobro jesti ih svaki dan.

Zdravlje crijeva: Danas, više nego ikad prije, jasno nam je kako je zdravlje crijeva potrebno za zdravlje cjelokupnog organizma. Postoje mnoge strategije kako ga očuvati, a odlična je za ove potrebe i banana. Prema studiji iz 2017. godine, banana je bogata jednostavnim šećerom – monosaharidom fruktozom, koja pojačava proizvodnju kiselina potrebnih za zdravlje crijeva.

Gubitak kilograma: Ovo je dobrobit koja je jako na cijeni! Kako je puna vlakana i proteina, banana će vam pomoći da dugo ostanete siti, bez obzira na to što jedna banana sadrži 100 kalorija. Nalazi se na listi najzdravijih namirnica koje utječu na gubitak kilograma. Danas ne zaboravite u dućanu kupiti jednu bananu!

Bolji izgled kože: Kada pomislite na hranu koja hrani kožu sigurno vam prvo na pamet padaju losos, avokado ili orasi – ali banana može jako utjecati na to kako će vam izgledati koža i to zbog vitamina i minerala koji se u njoj nalaze, a posebno magnezija koji jača proizvodnju kolagena. Možete napraviti i masku za lice od banane, a stručnjaci kažu da je to odlična ideja.

Dobra doza kalija: Banane su poznate po tome što sadrže kalij, ali jeste li znali kako on može utjecati na zdravlje srca? Važno je znati da može i da će upravo konzumacija jedne banane na dan zaštititi zdravlje srca. Većina ljudi ne unosi dovoljno kalija u organizam, što može imati direktan utjecaj na krvni tlak ostale dijelove kardiovaskularnog sustava. Istraživanja čak pokazuju kako prehrana bogata kalijem može smanjiti rizik za obolijevanjem od bolesti srca za čak 27 posto. Vrijeme dakle da kupite jednu bananu.

