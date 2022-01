Što se događa s vašom probavom ako jedete banane? Postoji nešto čemu se niste nadali

Banane sadrže vitamine A, B6, C, i E, Osim toga, sadrže i minerale poput kalija, kalcija, magnezija, fosfora i selena. Kalcij i magnezij trebamo za čvrste kosti i sprječavanje nesanice. Istraživanja su pokazala da je selen povezan sa sprječavanjem karcinom i probleme sa štitnjačom. Kalij je neophodan za funkcioniranje kako ljudskih, tako i biljnih te životinjskih stanica.

Ta mnogima omiljena voćka ne izgleda spektakularno, ali puno dobrobiti može pružiti zdravlju. Nedavno provedena studija je na listu dobrobiti za zdravlje dodala nove informacije.

BANANA I ZDRAVLJE PROBAVE

Prošle je godine provedena studija u Australiji koja je pregledavala 50 starijih studija kako bi bolje razumjela ovu poveznicu. Naglašena je upotreba probiotika – žive bakterije koja se može pronaći u fermentiranoj hrani i suplementima i utječu na stvaranje balansa u mikrobioti. No kako ne možemo cijeli dan jesti samo probiotike, dolazimo i do toga koliko su vlakna važna. „Tu nastupa banana koje imaju velike količine topivih vlakana, što je ustvari tip prebiotika“, ističe Sally Twellman, nutricionistica. Prebiotike bakterije u crijevima koriste kako bi probava bila redovita ali i kako bi se ojačao imunološki sustav.BANANE KAO HRANA ZA MOZAK

Zdrava probava može poboljšati i mentalno zdravlje. Emily Clairmont, nutricionistica kaže kako trenutno brojna istraživanja otkrivaju jaku poveznicu između mozga i probave. „Znanstvenici kažu kako promjene u crijevnoj mikrobioti mogu poremetiti komunikaciju mozgom“, dodaje. Prema istraživanjima uzrok bi mogao biti upalni proces, a znanstvenici upravo upalu mogu povezati s anksioznošću i depresijom pa se tako može zaključiti da morate brinuti o probavi ako želite biti sretni. No stoji i dalje pitanje što utječe na što: „Moramo odgovoriti na to pitanje – možda su promjene u crijevima te koje utječu na promjene, a možda je stres taj koji unosi promjene u crijeva“, kaže nutricionistica.

JE LI BANANA DIURETIK?

Kako su pune vlakana, one mogu olakšati simptome zatvora, a svi znamo da je upravo on odgovoran za nadutost. Kako je puna kalija, pomoći će bubrezima da izbacuju previše vode i soli iz organizma i tako pomoći ako vas muči zatvor. “Kalij pomaže i pri održavanju krvnog tlaka u normalnim razinama“, dodaje Twellman.

KAKO ODRŽAVATI ZDRAVLJE PROBAVE

Osim banane, postoji još načina kako možete održavati zdravlje probave, a stručnjaci se slažu da je prije svega važna prehrana bogata cjelovitim žitaricama i vlaknima. Prebiotici su jednako važni neprobavljivi ugljikohidrati i uz probiotike nam pomažu održati zdravlje probavnog sustava. Da nahranite svoje dobre bakterije u prehranu uvrstite namirnice poput graha, graška, mahuna, banana, bobičastog voća, češnjaka, šparoga, zobenih pahuljica. Kako antibiotici mogu dovesti do poremećaja ravnoteže u crijevima, oprezno s njima. Probavne smetnje poput proljeva javljaju se u pet do čak 30 posto slučajeva, ovisno o vrsti antibiotika i duljini terapije. Koristite ih samo kada vam ih liječnik prepiše.Ako želite poboljšati probavu, izgubiti na težini ili općenito biti zdraviji, ovo su pravila koja vrijede za sve:

Konzumirajte što više raznovrsnog povrća i voća. Zdrava crijeva puna su različitih obitelji mikroba, a svaka od njih „voli“ drugačiju hranu.

Jedite vlakna. Većina ljudi konzumira ih premalo. Voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi i cjelovite žitarice hrane dobre bakterije.

Izbjegavajte visoko procesuiranu hranu jer ona često obiluje sastojcima koji loše utječu na razvoj dobrih bakterija, ali zato pogoduju lošim bakterijama.

Hrana bogata probioticima, poput jogurta, potiče razmnožavanje dobrih bakterija. Konzumirajte jogurt ako vam odgovara.

Ekstra-djevičansko maslinovo ulje trebalo bi stalno biti na vašem jelovniku. Sadrži ogroman broj polifenola koji pogoduju razvoju dobrih bakterija.

Antibiotici uništavaju i loše i dobre bakterije. Ako ste primorani uzimati ih, pobrinite se da istodobno u organizam unosite dovoljno hrane koja potiče regulaciju mikroflore.

Ako ne konzumirate dovoljno vlakana, a naglo povećanje unosa izaziva vam plinove i nadutost, pokušajte ih uvesti postupno u prehranu i pritom pijte puno vode,piše Ordinacija

