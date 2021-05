Šta se dešava u tijelu kad jedete hljeba: Može biti opasno

Hljeb je obično namirnica koja se prva izbacuje iz prehrane kada krenemo s dijetom. Čak i ako ne pokušavate smršavjeti moguće je da jedete previše hljeba, a ovo su nuspojave koje bi to moglo izazvati.

Bit ćete gladniji

U ovom slučaju bitno je koji hljeb jedete. Naime, on je bogat ugljikohidratima, a bijeli hljeb ima posebno visok glikemijski indeks. Jedna studija pokazala je kako hrana s visokim glikemijskim indeksom može još pogoršati osjećaj gladi i poticati prejedanje, što nije nešto što želite raditi nakon što se pojeli hrpu hljeba.

Nagli rast šećera u krvi

Ako pojedete cijelu košaru hljeba, to može rezultirati naglim porastom šećera u krvi. Važno je imati na umu da takvi česti skokovi mogu doprinijeti riziku od dijabetesa tipa 2. “Bijeli hljeb je od rafiniranog zrna i visoki glikemijski indeks može dovesti do rasta šećera u krvi”, rekla je dijetetičarka Lori Zanini.

Debljate se

Osim što hljeb može dovesti do prejedanja i žudnji koje mogu uzrokovati da dobijete nekoliko kilograma, bijeli hljeb nema vlakana i nutrijenata. To znači da ga tijelo brzo probavlja i da ne dobivate vlakna koja su bitna za organizam kako biste dulje ostali siti. Umjesto toga ste nakon bijelog hljeba brzo gladni i unosite više kalorija.

Zatvor

Još jedna loša strana unošenja premalo vlakana u organizam je zatvor. Problemi s probavom mogli bi doći uz konzumiranje previše bijelog hljeba, piše “N1“.

Napuhnutost

Bijeli hljeb može biti prepun natrija, a to je posebno loše ako pojedete nekoliko šnita odjednom. Posebno bogat natrijem je kruh koji poslužuju u restoranima. Konzumiranje toliko soli može dovesti do napuhnutosti što može biti prilično neugodno i bolno, piše Eat This.

