Ukusne su, ali ih se morate odreći – Ove namirnice izbjegavajte za vrijeme menstruacije

Ipak, to vjerovatno nesvjesno i radite. Naime, stručnjaci tvrde da postoje određene namirnice koje mogu negativno uticati na vaše fizičko, ali i psihičko stanje za vrijeme menstruacije. O kojim je tačno namirnicama riječ otkrijte u nastavku i pokušajte da ih izbjegnete ili barem smanjite njihov unos tokom onih dana u mjesecu:

Mliječni proizvodi

Ako vam je teško da potpuno izbacite mliječne proizvode iz ishrane, pokušajte barem da smanjite njihov unos za vrijeme menstruacije.

Ako ste ikada nakon makijata ili pice s puno sira osjetili neprijatan bol u stomaku, onda znate da mliječni proizvodi mogu djelovati na probavni sistem, a u kombinaciji s menstrualnim grčevima to je samo još gore.

Šećer

Čokolada je mnogim ženama omiljena utjeha tokom menstruacije, a razlog za to su podivljali hormoni. To dovodi do neutažive želje za slatkim, a prepuštanje tim porivima može dovesti do povišenog nivoa šećera u krvi. Posljedice toga su još učestalije promjene raspoloženja, napetost, iscrpljenost i pojačani grčevi.

Pokušajte da svedete šećer na minimum tokom onih dana.

Kofein

Znamo da ova lista postaje samo sve gora, pogotovo jer nam je kofein, odnosno kafa, tokom onih dana u mjesecu i najpotrebnija zbog pojačanog umora. Ipak, bolje ćete se osjećati ako izbjegnete bilo kakve kofeinske napitke za vrijeme trajanja menstruacije, tvrdi doktorka Lori Šmek.

“Kofein utiče na sužavanje krvnih sudova pa tako i onih koji dovode krv u matericu, što nije dobro”, ispričala je ljekarka za Bustle.

Slana hrana

Sada se već vjerovatno pitate smijete li uopšte nešto da jedete za vrijeme menstruacije. Naravno da smijete, puno je opcija koje vam ostaju, poput voća i povrća, mesa, ribe i svega što nema mlijeka, kofeina, puno šećera ili soli.

Preslana hrana poput čipsa ili nekih drugih grickalica takođe se ne preporučuje za vrijeme menstruacije jer može izazvati nadutost što vam u onim danima u mjesecu zaista nije potrebno, prenosi “Index“.

