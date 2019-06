NAJZDRAVIJE NAMIRNICE SVIJETA: LUBENICA RAZLOG ZAŠTO JE TREBATE JESTI

Advertisements

Lubenica je idealno ljetno voće jer savršeno gasi žeđ, a zbog male kalorijske vrijednosti mogu je jesti svi oni koji su pobornici zdravijeg načina prehrane. Pročitaj zašto baš ova namirnica čuva zdravlje srca i uravnotežuje krvni tlak, te saznaj kako pripremiti pravo ljetno osvježenje – frape od lubenice!

Slijede dijelovi iz knjige ”Najzdravije namirnice svijeta” Georgea Mateljana u izdanju Planetopije, Profila i Udruge Split Zdravi Grad.

Osnovne značajke lubenice

Dostupnost: tijekom cijele godine

Čuvanje u hladnjaku: prije konzumacije

Rok trajanja: tjedan dana

Priprema: minimalna

Najbolji način konzumacije: jedite je sirovu

Lubenice su podrijetlom iz Afrike, a prvo su kultivirane u Egiptu gdje su svjedočanstva o njihovoj baštini zabilježena u hijeroglifima na zidovima. Voće je bilo toliko cijenjeno da je čak stavljano u grobnice mnogih egipatskih kraljeva.

Sadržava iznimno puno vode, približno 92 posto, što njezinu mesu daje meku i blago hrskavu teksturu te je čini omiljenim voćem za gašenje žeđi. Mnogi će se iznenaditi kada saznaju da je Kina zemlja koja ima najviše lubenica na svijetu. Lubenice su bogate likopenom – jedna šalica sadržava više likopena od jedne šalice rajčica.

Zašto bi lubenica morala biti sastavni dio najzdravijeg načina prehrane

Lubenica je bogat izvor hranjivih tvari koje štite srce, poput vitamina C i karotenoidnog fitonutrijenta, likopena, koji im također daje karakterističnu crvenkasto-roza boju. Likopen, uz beta-karoten i vitamin A, pruža snažnu antioksidativnu zaštitu od oštećenja na staničnim strukturama uzrokovanim slobodnim radikalima.

Idealna je namirnica za najzdraviji način prehrane ne samo zato što je visoko hranjiva i odlična okusa, nego i zato što ima malo kalorija: jedna šalica lubenice sadržava samo 49 kalorija. Bogata je vodom pa osvježava, ali i zadovoljava apetit.

Lubenica je dobar izvor magnezija i kalija, dvaju minerala za koje je poznato da pomažu uravnotežiti krvni tlak, kao i vrlo dobar izvor vitamina B6, koji pomaže u održanju odgovarajuće razine homocisteina. U azijskoj se medicini tradicionalno koriste za čišćenje bubrega, ali i u druge medicinske svrhe.

Zrele lubenice

Lubenice prestaju zreti nakon što se uberu, stoga ih je važno kupiti zrele jer imaju najbolji okus i najviše hranjivih tvari uključujući vitamine, antioksidanse i enzime. Zrela lubenica ima žutu ili kremasto-žutu ”potrbušnicu” – dio na kojem je ležala na tlu.

Ukoliko nemaju ”potrbušnicu” to može biti znak da su prerano ubrane. To se ne odnosi na one bez sjemenki. Prije čišćenja, lubenicu je potrebno oprati kako bi se uklonila zaostala zemlja i bakterije.

Poput mnogih vrsta voća, lubenice su idealna namirnica za ljude koji žele smršavjeti ili održati tjelesnu masu jer sadržava puno hranjivih tvari na tako malo kalorija.

Međutim, nije ju dobro prečesto jesti samu jer ima relativno visoki glikemijski indeks ( GI) i može uzrokovati nagli skok razine šećera u krvi. Taj se učinak može ublažiti ako se konzumira zajedno s hranom nižeg GI,piše Senzacija

