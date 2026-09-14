Pritvor maloljetniku zbog napada nožem na učenika i spremačicu u Zagrebu

Na prijedlog Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici, sudija za maloljetnike ispitao je osumnjičenog.

Maloljentik se sumnjiči za pokušaj ubistva i krivično djelo povreda prava djeteta, saopšteno je iz Državnog tužilaštva Hrvatske /DORH/.

Prema saznanjima tužilaštva, 15-godišnjak je 11. septembra ujutro u Zagrebu dogovorio susret sa 14-godišnjim učenikom sa kojim pohađa istu školu.

Sumnja se da ga je namjeravao ubiti i da mu je, nakon što su se našli u jednoj prostoriji škole, zadao više uboda nožem,pišu Nezavisne

Učenik je zadobio povrede grudnog koša i stomaka opasne po život, ali je nakon operacija u stabilnom zdravstvenom stanju.

Nakon toga 15-godišnjak je, prema sumnjama DORH-a, zamahujući nožem krenuo prema spremačici /59/ kojoj je nožem zadao više uboda po tijelu.

Spremačica je zadobila teške povrede, ali joj je život spasen hitnom ljekarskom intervencijom.

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