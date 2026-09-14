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Motociklisti opkolili džamiju, donijeli i svinjsku glavu

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Objavljeno prije 1 sat

Oko 100 motociklista okupilo se 11. septembra ispred džamije u litvanskom gradu Kaunasu, gdje su tokom tradicionalne muslimanske molitve glasno turirali motorima, puštali muziku i uzvikivali patriotske parole.

Pripadnici motociklističkih klubova iz šireg područja Kaunasa počeli su se okupljati oko 12:30 sati u blizini džamije u Parku Ramibes, dok je početak molitve bio najavljen za oko 13:30 sati.

Prema izvještajima litvanskih medija, tokom molitve čulo se skandiranje “Litvanija”, a dodatne tenzije izazvao je jedan od učesnika koji je u blizini vjernika donio i demonstrativno pokazivao svinjsku glavu.Muslimanska zajednica Kaunasa saopćila je da su okupljeni, osim buke i muzike, uzvikivali, zviždali i smijali se, dok su pojedini učesnici fotografisali i snimali ljude koji su došli na molitvu.

Uprkos napetoj atmosferi, nije došlo do ozbiljnijeg fizičkog sukoba između motociklista i pripadnika muslimanske zajednice. Na području oko džamije bile su raspoređene pojačane policijske snage,pišu Vijesti

Policija je nakon okupljanja pokrenula administrativni postupak zbog mogućeg kršenja pravila o organizovanju skupova i drugih događaja, za šta je predviđena novčana kazna od 30 do 150 eura.

Istovremeno se provjerava da li u postupcima učesnika postoje elementi krivičnog djela podsticanja mržnje prema grupi ljudi. Policija je, međutim, naglasila da je riječ o provjeri okolnosti, a ne o pokrenutoj krivičnoj istrazi.

Događaj je izazvao brojne reakcije u Litvaniji i otvorio raspravu o granicama protesta, slobodi vjeroispovijesti i odnosu prema muslimanskoj zajednici u toj zemlji.


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