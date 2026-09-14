Nedjeljni horoskop: Ovnu promiče sitan detalj, Djevica je na testu strpljenja, a vi?

OVAN

Nedjeljni horoskop od 14. do 20. septembra 2026. godine donosi vam pažnju za obavljanje rutinskih zadataka, ali vam početkom nedjelje promiče jedan sitan detalj, zbog čega morate ponovo da provjerite svoj rad. Povratna informacija kolege jeste korisna, ali je pomalo direktna – ne shvatajte je lično. Kada je riječ o novcu, odložite tu manju kupovinu. Zauzeti će početkom nedjelje biti prisutni i opušteni, a sredinom nedjelje pojavljuje se izvjesna distanca između vas i partnera. Kod slobodnih, kratka poruka ostaje bez odgovora duže nego što ste očekivali, ali trenutak jednostavno nije idealan. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

BIK

Ove nedjelje, fokus vam je više na održavanju postojećeg posla nego na njegovom širenju, što je mudra odluka. Sredinom nedjelje očekuje vas sastanak na kojem morate ponovo da obrazložite svoj stav – nije riječ o svađi, ali osjećate potrebu da opravdate svoje odluke. Izbjegavajte impulsivne kupovine ili ulaganja. Zauzeti su zatvoreniji i oprezniji nego inače, što partner i primjećuje. Popričajte sa njim, jer može tišinu pogrešno da protumači kao udaljavanje. Slobodne krajem nedjelje očekuje razgovor koji zahtijeva od vas da svoje namjere objasnite jasnije nego što bi željeli, ali on značajno razjašnjava situaciju. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 14. do 20. septembra 2026. godine predviđa vam kriznu situaciju koju rješavate bez panike, ali vam to značajno oduzima vrijeme, pa manje hitne obaveze prebacujete za sljedeću sedmicu. Provjera budžeta ili neki brzi proračun natjeraće vas da zastanete i razmislite o iznenadnoj informaciji koju dobijate – nisu loše vijesti, samo nešto što treba da uzmete u obzir. Početkom nedjelje, zauzetima razgovor sa partnerom djeluje pomalo čudno, pa riječi zvuče oštrije nego što je to bila namjera. Praktikujte jednostavne poruke, one će popraviti raspoloženje. Slobodni prave planove pred vikend, ali se nečiji raspored mijenja, pa morate da se prilagodite. Shvatite to kao podsjećanje da je ove nedjelje za bliskost potrebno malo više truda. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RAK

Ove nedjelje, trudite se da na poslu zadržite svoju poziciju, u čemu i uspijevate. Rokovi se malo pomjeraju, što vam remeti prvobitni raspored, ali se prilagođavate bez mnogo nerviranja. Sredinom nedjelje, razgovor sa kolegom otkriva vam drugačiju perspektivu i navodi vas da preispitate jednu manju odluku. Zauzeti početkom nedjelje mogu da osjete suptilnu distancu sa partnerom koja izaziva mali nesporazum oko nekog dogovora. To može da izazove kratku neprijatnost, ali oboje to rješavate sa osmijehom. Slobodnima do vikenda atmosfera postaje toplija, iako i dalje možete da imate osjećaj da između vas i simpatije postoji neka neispričana tema. Pokušajte da čitate između redova umjesto da odmah sve iznesete otvoreno. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop od 14. do 20. septembra 2026. godine donosi vam stabilan tempo na poslu – zadaci dolaze u talasima i rješavate ih usredsređeno, ali vas pomalo kopka osjećaj da vam jedan detalj promiče. Ne brinite se, do petka ćete vidjeti konkretan napredak, iako jedan projekat ostaje nedovršen. Početkom nedjelje, zauzeti primjećuju blagu hladnoću u odnosu sa partnerom. Jedan opušten razgovor smiriće situaciju privremeno, ali oboje ćete biti svjesni da je dublja tema ostala netaknuta. Slobodnima sredinom nedjelje poruka ili poziv ostaju bez odgovora duže nego što bi željeli i hvatate sebe kako previše razmišljate o toj tišini. Znajte da topline ima, ali je odmjerena, a ne preplavljujuća. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DJEVICA

Obim posla ove nedjelje je stabilan, ali sredinom nedjelje dolazi do manjeg zastoja – rok se pomjera ili stiže zahtjev koji djeluje nepotrebno i suvišno. Rješavate sve bez mnogo nerviranja, ali vam to ipak testira strpljenje. Kada je novac u pitanju, nije vrijeme za velike poteze, već za stabilan napredak uz nekoliko manjih troškova. Početkom nedjelje, zauzetima razgovori sa partnerom teku lako, ali sredinom nedjelje tražite skriveno značenje u jednoj izgovorenoj rečenici. Nemojte se opterećivati njome – jednostavno je izgovorena u nehatu. Kratak razgovor sa simpatijom slobodnima može da djeluje pomalo čudno, ali to više ima veze sa njihovim drugim obavezama i ometanjima nego sa vašim odnosom. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 14. do 20. septembra 2026. godine odnosi vam jasnoću kada projekat naiđe na prepreku već početkom nedjelje. Primijetićete da nedostaje neki fajl ili da se klijent predomislio, pa morate ponovo da uradite dio za koji ste mislili da je već završen. Kada je novac u pitanju, planirana kupovina ili uplata se odlaže, iako nastavljate da provjeravate svoj budžet. Početkom nedjelje, zauzetima razgovori sa partnerom teku lako, ali se stvari komplikuju pred vikend. Oboje se krećete različitim tempom, jedno od vas je spremno da napravi konkretne planove, dok drugo okleva bez konkretnog objašnjenja. Slobodnima stabilna i promišljena komunikacija gradi čvrst odnos sa simpatijom, ali se nedjelja završava jednou malom nedovršenom mišlju, koja čeka pravi trenutak da bude izrečena. Najbolji dani biće vam utorak i petak,piše Mondo

ŠKORPIJA

Na poslu ove nedjelje sve napreduje bez velikih trzavica pa stičete osjećaj pravljenja postepenih koraka više nego velikih skokova. Početkom nedjelje, moguće je manje kašnjenje – kolega neće ispoštovati zadati rok ili će klijent promijeniti zahtjev. Obratite pažnju na detalje, jer bi jedan mali previd kasnije mogao da vam oduzme vrijeme. Zauzetima nedjelja protiče stabilno, ali će vam strpljenje povremeno biti na ispitu. Partner može da protumači pogrešno neku usputnu opasku, što dovodi do kratke neprijatnosti. Slobodnima do vikenda jednostavan razgovor može da izgladi neprijatnu situaciju sa simpatijom, mada ćete imati osjećaj da su neke riječi ipak ostale neizgovorene, ostavljajući između vas prostor za još razgovora. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

STRIJELAC

Početak nedjelje vam djeluje haotično, sa više zadataka koji zahtijevaju vašu pažnju i rokom koji se iznenadno mijenja bez upozorenja. Do srijede uspijevate da se koncentrišete i ostvarite solidan napredak, iako vas povratna informacija od kolega tjera da ponovo uradite jedan dio posla. Jedan mali, neočekivani trošak malo vam remeti budžet. Zauzeti svjesno ulažu više truda da komuniciraju direktnije sa partnerom, što smiruje ton i ponovo donosi osjećaj bliskosti u odnosu. Međutim, pred vikend vam partner djeluje odsutno, pa se pitate da li ste se zaista razumjeli. Slobodnima novo dopisivanje kreće u pogrešnom smjeru – vi mislite jedno, a druga osoba čuje nešto sasvim drugo, pa je potrebno malo vremena da se nesporazum razjasni. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

JARAC

Na poslu je obim obaveza predvidiv ove nedjelje, ali vam se jutarnji rasporedi uporno pomjeraju. Sredinom nedjelje, jedan rutinski zadatak otkriva malu grešku koju treba da ispravite. Do petka uspješno završavate većinu nagomilanih obaveza, ali jedno odobrenje ili odgovor koje čekate će vas spriječiti da sve kompletirate. Početkom nedjelje, zauzetima razgovor sa partnerom djeluje pomalo čudno, pa počinjete da se pitate da li ste se udaljili. Pokrenite razgovor i napravite prvi korak, razbijte neprijatnu tišinu. Slobodni uživaju u pravljenju vikend planova, ali znajte da oni ostaju okvirni i podložni promjenama. Koliko truda uložite, toliko ćete uticati na vaš odnos sa simpatijom. Ništa se ne odvija potpuno spontano! Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

VODOLIJA

Ove nedjelje, fokus vam je na detaljima – provjeravate cifre, ponovo čitate mejlove i vodite računa da vam ništa ne promakne. Rok za kraj nedjelje djeluje zahtjevnije nego što ste očekivali, pa mijenjate pristup i dijelite zadatak na manje cjeline. Kada je novac u pitanju, u četvrtak dolazite u iskušenje da kupite nešto što vam zapravo nije potrebno – odolite toj želji. Zauzetima razgovori sa partnerom djeluju stabilno, ali pomalo rezervisano. Moguće je da nešto zadržava za sebe, a vi niste sigurni zašto. Slobodnima kratka poruka ili opuštena kafa razbijaju led, ali će simpatija do kraja nedjelje očekivati da joj čitate misli, što može da izazove kratku neprijatnost među vama. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i utorak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 14. do 20. septembra 2026. godine na posao vam donosi čistu monotoniju. Rokovi se pomjeraju što vam daje malo više prostora za disanje, ali to takođe sa sobom nosi gušći raspored pred kraj nedjelje. Obratite pažnju na detalje – jedan previd mejla mogao bi da izazove i manju komplikaciju. Kod zauzetih, partner je zamišljen i u nekom svom svijetu. Nemojte tome pridavati preveliki značaj, ali nemojte ni zanemariti sopstvenu potrebu za malo više jasnoće. Slobodni se do vikenda osjećaju bliže simpatiji, ali mala doza oklevanja i dalje ostaje – sačekajte da ona napravi sljedeći korak. Najbolje stvari dešavaju se kada se najmanje nadate. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

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