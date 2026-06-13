Znate li koje povrće pomaže mršanju?

Kada je u pitanju gubitak tjelesne težine, često nailazimo na liste „dobrih“ i „loših“ namirnica. Iako je istina da su neke namirnice nutritivno bogatije od drugih, označavanje određenih namirnica kao potpuno nepoželjnih može biti i netačno i štetno. Ovo posebno važi za povrće, prenosi Miss7.

Većina stručnjaka slaže se da povećanje unosa povrća može pomoći u mršavljenju jer je bogato vlaknima i uglavnom ima malo kalorija. Međutim, određene vrste povrća, posebno one koje sadrže više škroba, često nepravedno završe na listi namirnica koje treba izbjegavati tokom dijete.

Nutricionisti upozoravaju da takav način razmišljanja nema mnogo smisla jer neke od ovih „zabranjenih“ namirnica mogu doprinijeti osjećaju sitosti i olakšati kontrolu apetita. Evo o kojim vrstama povrća je riječ, prema EatingWellu.

Četiri vrste povrća koje su dobre za mršavljenje

1. Krompir

Krompir je vjerovatno najčešća žrtva kada je riječ o povrću koje ima lošu reputaciju. Mnogi ga izbjegavaju zbog visokog sadržaja škroba i visokog glikemijskog indeksa, posebno kada se konzumira pržen ili industrijski prerađen. Međutim, stručnjaci ističu da krompir može biti veoma koristan saveznik u mršavljenju.

Naime, nalazi se pri vrhu liste namirnica koje najduže pružaju osjećaj sitosti, što može smanjiti potrebu za grickalicama i međuobrocima tokom dana. Dodatna prednost je rezistentni škrob koji se nalazi u krompiru. Ova vrsta ugljikohidrata sporije se probavlja, podržava zdrav crijevni mikrobiom i može pozitivno utjecati na regulaciju apetita.

Ključ je, naravno, način pripreme. Kuhani ili pečeni krompir s korom mnogo je bolji izbor od pomfrita ili čipsa.

2. Mrkva

Mrkva se često etiketira kao povrće koje sadrži „previše šećera“. Međutim, njena prirodna slatkoća prepuna je vlakana, vitamina i antioksidansa koji podržavaju opće zdravlje.

Zahvaljujući visokom sadržaju vode i vlakana, mrkva pomaže da se duže osjećate sito, što je čini odličnim izborom za osobe koje žele smršaviti. Neka istraživanja čak sugeriraju da redovna konzumacija mrkve može biti povezana s manjim rizikom od gojaznosti.

3. Grašak

Iako ga mnogi zbog škroba i prirodne slatkoće svrstavaju među manje poželjne namirnice za mršavljenje, grašak ima nutritivne prednosti koje ga izdvajaju od većine drugog povrća.

Jedna šolja graška sadrži oko osam grama vlakana i osam grama proteina. Upravo je ta kombinacija zaslužna za dugotrajniji osjećaj sitosti i bolju kontrolu gladi. Ishrana bogata proteinima često se povezuje s uspješnijim mršavljenjem, a grašak je jednostavan način da povećate njihov unos bez velikog broja kalorija.

Osim toga, pristupačan je, praktičan i vrlo svestran. Zamrznuti grašak lako možete dodati čorbama, salatama, varivima, karijima ili jelima od žitarica.

4. Kukuruz

Kukuruz se često nalazi na meti kritika zbog uvjerenja da sadrži previše šećera i potiče debljanje. Ipak, jedan manji klip kukuruza sadrži tek oko pet grama prirodnog šećera te niz važnih vitamina i minerala,pišu Vijesti

Istovremeno je relativno niskokaloričan i osigurava oko tri grama vlakana koja doprinose osjećaju sitosti. Važno je imati na umu da dodaci poput maslaca ili sira značajno povećavaju kalorijsku vrijednost obroka.

Poput krompira, kukuruz sadrži i rezistentni škrob koji može pomoći u regulaciji tjelesne težine. Namirnice poput kokica, kukuruznih tortilja ili palente također se ubrajaju u cjelovite žitarice, a njihova konzumacija povezuje se s boljom kontrolom tjelesne težine.

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