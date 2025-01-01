Sočne punjene tikvice iz rerne: Idealan ručak za cijelu porodicu

Punjene tikvice iz rerne odličan su izbor za lagan, ali zasitan porodični ručak. Kombinacija mljevenog mesa, riže i sira daje pun i domaći okus, dok priprema ne zahtijeva mnogo vremena.Sastojci:

Sastojci:

tri srednje tikvice

500 grama mljevenog mesa

jedna glavica luka

jedna manja paprika

četiri kašike kuhane riže

dvije kašike paradajz sosa

jedna kašika paradajz pirea

peršun

150 grama ribanog sira

so, biber i crvena paprika

ulje

Priprema:

Tikvice operite, prerežite po dužini i izdubite sredinu kako biste dobili male “čamce”. Unutrašnji dio sitno nasjeckajte i ostavite sa strane.

Na malo ulja propržite luk, zatim dodajte mljeveno meso i kratko dinstajte. Umiješajte kuhanu rižu, papriku i nasjeckanu unutrašnjost tikvica pa kuhajte još nekoliko minuta.

Dodajte paradajz sos i paradajz pire, začinite po želji i ostavite da lagano krčka desetak minuta. Na kraju umiješajte svježi peršun.

Tikvice napunite pripremljenom smjesom, složite u podmazanu tepsiju i prekrijte aluminijskom folijom. Pecite oko 30 minuta na 220 stepeni, dok ne omekšaju.

Pred kraj pečenja uklonite foliju, pospite ribanim sirom i vratite u rernu još nekoliko minuta kako bi se sir istopio i dobio zlatnu koricu. Poslužite toplo uz jogurt ili svježu salatu,piše Avaz

Prijatno!

