Sočne punjene tikvice iz rerne: Idealan ručak za cijelu porodicu

Punjene tikvice iz rerne odličan su izbor za lagan, ali zasitan porodični ručak. Kombinacija mljevenog mesa, riže i sira daje pun i domaći okus, dok priprema ne zahtijeva mnogo vremena.Sastojci:
tri srednje tikvice
500 grama mljevenog mesa
jedna glavica luka
jedna manja paprika
četiri kašike kuhane riže
dvije kašike paradajz sosa
jedna kašika paradajz pirea
peršun
150 grama ribanog sira
so, biber i crvena paprika
ulje
Priprema:
Tikvice operite, prerežite po dužini i izdubite sredinu kako biste dobili male “čamce”. Unutrašnji dio sitno nasjeckajte i ostavite sa strane.
Na malo ulja propržite luk, zatim dodajte mljeveno meso i kratko dinstajte. Umiješajte kuhanu rižu, papriku i nasjeckanu unutrašnjost tikvica pa kuhajte još nekoliko minuta.
Dodajte paradajz sos i paradajz pire, začinite po želji i ostavite da lagano krčka desetak minuta. Na kraju umiješajte svježi peršun.
Tikvice napunite pripremljenom smjesom, složite u podmazanu tepsiju i prekrijte aluminijskom folijom. Pecite oko 30 minuta na 220 stepeni, dok ne omekšaju.
Pred kraj pečenja uklonite foliju, pospite ribanim sirom i vratite u rernu još nekoliko minuta kako bi se sir istopio i dobio zlatnu koricu. Poslužite toplo uz jogurt ili svježu salatu,piše Avaz
Prijatno!