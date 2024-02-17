Neobičan prilog uz meso: Krompir u mrežici koji osvaja izgledom i ukusom

Objavljeno prije 1 sat

Jednostavan recept za hrskav i aromatičan krompir koji možete pripremiti za ručak ili večeru

Ako želite iznenaditi porodicu ili goste drugačijim, ali jednostavnim prilogom, krompir u mrežici je odličan izbor.

Sastojci:
krompir

so

biber

ulje

prstohvat bijelog luka u granulama

crvena paprika

suhi začin

peršun

Priprema:
Rernu zagrijte na 220 stepeni, jer priprema ide brzo. U međuvremenu napravite smjesu za premazivanje tako što ćete pomiješati ulje i začine,piše Avaz

Krompir operite i ogulite, pa mu s jedne strane napravite ravnu površinu kako bi mogao stajati u tepsiji. Za rezanje koristite dvije varjače koje stavite sa strane krompira, kako nož ne bi presjekao do kraja i kako bi se dobio efekat “mrežice”.

Kada završite rezanje, krompir posolite i premažite pripremljenom smjesom začina i ulja. Složite ga u tepsiju i prekrijte vlažnim papirom za pečenje.


