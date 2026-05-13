Pet uobičajenih navika ispijanja kafe koje biste trebali izbjegavati

Iako kafa ima mnoge dokazane zdravstvene prednosti, neke uobičajene pogreške u ispijavanju iste, mogu utjecati na vaš nivo energije, san, hidrataciju i cjelokupno zdravlje.

Naime, nekoliko malih promjena u vašoj uobičajenoj rutini ispijanja kafe može vam pomoći da izvučete maksimum zdravstvenih koristi.

Pijenje kafe prekasno tokom dana

Pijenje kafe prekasno tokom dana može utjecati na vaš san tako što poremeti sposobnost vašeg tijela da zaspi ili ostane spavati. To je zato što efekti kofeina, prirodnog stimulansa u kafi koji utječe na središnji živčani sistem, mogu trajati nekoliko sati.

Istraživanja su pokazala da ispijanje kafe do šest sati prije spavanja može poremetiti kvalitetu sna.

San je važan za prevenciju bolesti, raspoloženje, fokus i imunološku funkciju, stoga se preporučuje prestati piti kafu barem šest sati prije spavanja kako biste podržali optimalan san.

“Pokušajte piti kafu bez kofeina nakon 14:00 sati ili kad god obično osjetite popodnevni umor”, kaže Melissa Prest, nutricionistica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

Pijenje nefiltrirane kafe

Redovna konzumacija nefiltrirane kafe može povisiti nivo LDL (“lošeg”) holesterola.

U usporedbi s filtriranom kafom, nefiltrirana kafa sadrži veće nivoe diterpena, koji su povezani s povišenim nivoom LDL holesterola u krvi. Dokazano je da visoki nivoi LDL holesterola povećavaju rizik od moždanog i srčanog udara.

“Kad god je moguće, odlučite se za kafu pripremljenu s papirnatim filterom. Nefiltriranu kafu sačuvajte za vikende ili posebne prigode ako kontrolišete holesterol”, kaže Prest.

Dodavanje previše šećera

Pretrpavanje šoljice kafe dodanim šećerom ili zaslađivačima može povećati ukupni sadržaj šećera, što povećava rizik od visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i hroničnih bolesti poput srčanih bolesti, raka i dijabetesa.

Prekomjerni unos šećera također narušava ravnotežu crijevne mikrobiome i može pogoršati simptome mentalnih bolesti. Osim toga, studije pokazuju da konzumiranje prekomjernih količina dodanih šećera doprinosi debljanju i povećava rizik od pretilosti.

Umjesto toga, uživajte u crnoj kafi ili je zasladite malom količinom prirodnog sladila, poput sirovog meda ili stevije.

Pijenje kafe odmah ujutro

Kako biste optimizirali svoj dnevni nivo energije, izbjegavajte ispijanje kafe odmah ujutro. Ispijanje kafe odmah nakon buđenja može ometati adenozin, neurotransmiter koji utječe na cirkadijalni ritam vašeg tijela i ciklus spavanja i buđenja.

Kako biste se borili protiv ovog učinka, pokušajte popiti prvu šoljicu kafe 60 do 90 minuta nakon buđenja.

“U međuvremenu, hidrirajte se vodom, uđite u prirodno svjetlo i malo se krećite kako biste pomogli svom tijelu da se prirodno probudi. Možda ćete otkriti da je vaša kafa učinkovitija – i da vam je treba manje – samo promjenom vremena ispijanja”, kaže Debbie Petitpain, nutricionistica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

Kafa kao zamjena za obrok

Neki ljudi piju kafu samu umjesto obroka, bilo zbog gubitka kilograma ili zbog lične preferencije. Kafa može biti povezana s gubitkom težine i potpunim smanjenjem tjelesne masti, ali ne sadrži dovoljno hranjivih tvari da bi se konzumirala kao zamjena za obrok.

Da biste iskoristili prednosti kafe, uživajte u njoj nakon obroka, poput doručka, za metaboličke koristi i bolju kontrolu šećera u krvi. Za većinu ljudi, konzumiranje do 400 miligrama kofeina je sigurno.

