Značajno obilje i sreću 13. maja privlače 4 znaka, Sunce u Biku donosi samo dobre stvari

Sunce u Biku fokusira se na dobre stvari koje život donosi. Iako je Mjesec blago uznemiren kada je u Ovnu, ta nelagoda vas tjera da rastete. Kada odluče ko kontroliše njihove emocije — oni ili njihove okolnosti — ova četiri znaka privlače značajno obilje i sreću 13. maja i prave mali korak u pravom smjeru ka bogatijoj budućnosti.

1. Ribe – zapišite šta vam je najpotrebnije

Vaše emocije se aktiviraju kada je Mjesec u Ovnu u srijedu jer ulazi u vašu kuću ličnih finansija. Mjesec u Ovnu podstiče brze akcije i pokretanje, što vam mnogo olakšava da iskoristite priliku kada se pojavi. Sunce u Biku skreće pažnju na vaš sektor komunikacije. Postoje stvari o kojima treba da razmislite i planirate.

Ako imate nekoliko stvari za koje znate da su vam potrebne kod kuće, njihovo zapisivanje može vam pomoći da zaista učvrstite te ambicije. Ovo je savršen dan da zapišete svoje misli, uključujući i to kako biste se osjećali kada dobijete izobilje koje želite.

Možete voditi bilješke o tome kako ćete podijeliti sreću s drugima, kada blagoslov bude vaš i kada budete sposobni da ga podijelite.

2. Ovan – emocionalna nelagodnost vas motiviše

Obilje i sreća vam dolaze kroz osjećaj hitnosti koji stimuliše malo zdravog straha. Sunce je u vašoj kući novca još jednu sedmicu. Ali počevši od srijede, kada Mjesec uđe u vaš znak, imate ovu snažnu potrebu da izgradite svoj život nabolje. Mjesec ističe vašu snažnu i asertivnu prirodu. Osjećate želju da stvari učinite mogućim.

Želite da uradite ono što je najbolje za vas sada zbog toga što Mjesec postaje pomalo razdražljiv kada je u vašem znaku. Međutim, malo nelagodnosti može mnogo značiti.

Emocionalna nelagodnost može vas motivisati da uradite ono što treba da uradite, čak i ako možda ne biste pokušali da se ne plašite da ćete propustiti priliku.

3. Vaga – partnerstvo i zajednički rad u usponu

U srijedu privlačite sreću u svoj ljubavni život, što vam otvara šansu da stvorite više onoga što želite u svom životu. Mjesec ulazi u vaš sektor ličnih odnosa i kada se to desi, podstiče vas da budete nježniji. Osjećate se brižno i ljubazno, čak i kada se suočavate s nedaćama. Energija Ovna stvara osjećaj brige za vašeg partnera i osjetljiviji ste na ono što nije u redu kada su emocije teške.

Vaša veza postaje sve ambicioznija. Dok je Sunce u Biku, osjećate se podržano i zbrinuto od strane drugih. Vidite prilike za partnerstvo s voljenima koji se ponašaju velikodušno. Dobijate priliku da primite poklon, koji može biti novac ili nešto vrijedno. Do kraja dana osjećate se super sretno, a dodatne šanse koje imate za partnerstvo i zajednički rad rastu.

4. Škorpija – zdravlje je vaše bogatstvo

Savršen je dan da pronađete prijatelja koji već dugo želi da vježba s vama. U srijedu privlačite značajno obilje i sreću, a Mjesec u vašem sektoru blagostanja podsjeća vas da je zdravlje oblik bogatstva. Želite da svoje zdravlje shvatite mnogo ozbiljnije nego što ste to činili ranije tokom godine. Počinjete da zamišljate ko biste mogli biti i osjećate se zaista dobro u vezi s budućnošću.

Sunce u vašem sektoru partnerstava je u Biku, tako da biste mogli pronaći sreću koja vam je potrebna i energiju koju želite kroz odnos s prijateljem. Možda ćete dobiti ohrabrenje koje nikada ranije niste dobili, podsjećajući vas da cijenite sebe. Osjećaj nezainteresovanosti ili nedostatka motivacije u vašem životu počinje da se smanjuje kada radite stvari s prijateljem i vratite svoju iskru.

Facebook komentari