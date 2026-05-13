Ove vrste namirnica nikada ne biste trebali konzumirati zajedno s čajem

Međutim, način i vrijeme njegove konzumacije može imati značajan utjecaj na organizam, posebno kada se kombinuje s određenom vrstom hrane.

Naime, crveno meso i zeleno lisnato povrće mogu izgubiti svoje nutritivne vrijednosti ako se konzumiraju zajedno sa čajem. Kada se pije čaj uz obrok, posebno uz namirnice bogate ovim mineralom, postoji mogućnost da organizam ne iskoristi željezo u punoj mjeri, što dugoročno može dovesti do njegovog manjka.

Razlog za to leži u sastavu čaja, koji sadrži spojeve poput polifenola, a iako imaju korisna svojstva i mogu djelovati povoljno na organizam, istovremeno otežavaju apsorpciju željeza iz hrane i smanjuju njegovu iskoristivost.

Ako se takva praksa ponavlja duži vremenski period, može doći do razvoja anemije, stanja koje se najčešće manifestuje kroz izražen umor, opadanje kose i povećanu sklonost infekcijama, pri čemu su žene posebno osjetljive zbog redovnih gubitaka željeza

Osim toga, važno je obratiti pažnju i na unos tekućine tokom obroka, posebno kod osoba koje žele povećati tjelesnu težinu ili mišićnu masu, jer veće količine tekućine mogu stvoriti osjećaj sitosti i smanjiti apetit, što na kraju dovodi do manjeg unosa hrane. U takvim situacijama preporučuje se umjeren unos tekućine uz obrok, kako bi se omogućio dovoljan unos hrane i lakše postigli željene ciljeve u pogledu tjelesne mase.

Najbolje je čaj piti najmanje sat vremena prije ili nakon jela, kako bi organizam mogao optimalno iskoristiti hranljive materije iz hrane, a čaj je zadržao svoja korisna svojstva.

