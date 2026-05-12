Tri znaka kojima se uskoro vraća osoba iz prošlosti…

Postoje ljudi za koje mislimo da smo ih odavno ostavili iza sebe. Bivše ljubavi, prijatelji koji su nestali bez objašnjenja ili osobe s kojima nikada nismo do kraja zatvorili priču često se vraćaju onda kada ih najmanje očekujemo. Astrologija tvrdi da određeni znakovi u nadolazećem razdoblju posebno osjećaju snažan utjecaj prošlosti, a nekima bi se vrlo uskoro mogla javiti osoba koju nisu mogli zaboraviti.

Dok će neki dobiti poruku usred noći, drugi bi mogli doživjeti sasvim slučajan susret ili neočekivani poziv koji će probuditi stare osjećaje. Evo kojim se znakovima prema astrologiji uskoro vraća netko iz prošlosti.

Rak

Rakovi su poznati po tome da teško puštaju ljude koje su iskreno voljeli. I kada djeluju hladno i distancirano, u njima često ostaje nostalgija za odnosima koji su im nekada puno značili. Upravo zato ih u sljedećem razdoblju očekuje povratak osobe s kojom imaju neriješene emocije.

Moguće je da će se javiti bivši partner koji je dugo šutio ili netko tko je nestao bez pravog objašnjenja. Rakovi će tada morati odlučiti žele li ponovno otvoriti vrata prošlosti ili konačno zatvoriti poglavlje koje ih već dugo prati. Emocije će biti intenzivne, a intuicija jača nego inače.

Vaga

Vage često ostaju u dobrim odnosima s bivšim partnerima, ali iza njihove smirenosti nerijetko se krije pitanje “što bi bilo kad bi bilo”. Uskoro bi im se mogla vratiti osoba koja je u prošlosti ostavila snažan trag, posebno kroz neočekivanu poruku ili susret.

Ono što će Vage najviše iznenaditi jest činjenica da će druga strana ovoga puta biti puno otvorenija i iskrenija nego prije. Stari osjećaji mogli bi se vrlo brzo ponovno probuditi, ali astrologija upozorava da ne idealiziraju prošlost. Važno je da dobro procijene vraća li se ta osoba zbog stvarnih emocija ili samo iz usamljenosti.

Ribe

Ribe često imaju osjećaj da su emocionalno povezane s ljudima čak i kada godinama nisu u kontaktu. U narednom periodu moguće je ponovno povezivanje s osobom koju nikada nisu potpuno preboljele. To može biti bivša ljubav, ali i netko s kim su imali posebnu, gotovo sudbinsku povezanost.

Za Ribe će ovaj povratak biti vrlo emotivan i mogao bi probuditi uspomene koje su dugo pokušavale potisnuti. Ipak, zvijezde im savjetuju oprez. Neke se osobe vraćaju kako bi donijele novi početak, dok druge dolaze samo da bi nas podsjetile zašto su jednom otišle, piše index.

