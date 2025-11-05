Testirana 22 energetska pića: Rezultati su poražavajući, otkrivena štetna hemikalija

Energetska pića sadrže kofein, šećer i sumnjive aditive. Ali njemački Öko-test otkrio je nešto drugo zabrinjavajuće: industrijska hemikalija bisfenol A (BPA) skrivena je u većini limenki. Šta biste trebali znati ako vi ili vaša djeca redovno pijete energetska pića.

Šta je otkriveno u testu?

Testirali su 22 energetska pića (uglavnom klasične i originalne verzije).

Rezultati su alarmantni:

– Bisfenol A (BPA) – hemikalija koja remeti hormone , smatra se reproduktivnim toksikantom i povezana je s povećanim rizikom od raka dojke, gojaznosti i poremećaja u ponašanju kod djece – pronađen je u većini konzervi.

– Više od polovine pića sadrži više od 10 g šećera na 100 ml – što znači da limenka od 250 ml sadrži oko 8 kockica šećera.

– 18 od 22 proizvoda je ocijenjeno kao nezadovoljavajuće ili neadekvatno.

Zbog visokog sadržaja šećera, kofeina i aditiva, koji su slobodno dostupni čak i mladima, sve više medicinskih udruženja zahtijeva starosnu granicu za prodaju energetskih pića, prenosi Govorise.

Kofein, šećer i ostali sastojci

Energetska pića sadrže kofein i supstance poput taurina i glukuronolaktona , za koje se pretpostavlja da jačaju tijelo. Međutim, ne postoje naučni dokazi da ove supstance zapravo povećavaju performanse. Također sadrže mnogo šećera , vitamina i aminokiselina , što bi trebalo da ostavi utisak „zdrave energije“ – ali to je često samo marketinški trik.

Energetska pića mogu sadržavati do 80 mg kofeina na 250 ml, što je otprilike isto kao jedna šoljica kafe.

Ali ako tinejdžer popije nekoliko limenki u kratkom vremenskom periodu , to može izazvati nervozu, nesanicu, znojenje, tremor, palpitacije srca , pa čak i zatajenje srca.

Energetska pića su opasna za djecu, trudnice i osobe osjetljive na kofein te ih ne treba konzumirati.

Bisfenol A (BPA) – skrivena opasnost u konzervama

BPA je industrijska hemikalija koja se koristi u unutrašnjim slojevima limenki . Lako se prodire u pića i može poremetiti hormonsku ravnotežu i oštetiti reproduktivne organe.

Prema procjenama Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), BPA, čak i u vrlo malim količinama, ima negativan učinak na imunološki sistem .

Test je pokazao da adolescent od 60 kg može prekoračiti preporučenu dnevnu količinu BPA sa samo jednom konzervom od 14 proizvoda.

Iako je upotreba BPA u ambalaži za hranu zvanično zabranjena od januara 2025. godine , prelazni periodi su dugi – konzerve koje sadrže BPA će se i dalje prodavati do jula 2026. godine , dok se zalihe ne isteknu.

🍬 Šećer i umjetni zaslađivači

Gotovo sva testirana energetska pića sadržavala su previše šećera . Ako tinejdžer pije jednu limenku od 250 ml svaki dan, već premašuje preporučenu dnevnu količinu šećera prema smjernicama WHO-a.

Neki proizvođači koriste umjetne zaslađivače , poput sukraloze ili acesulfama-K , koji utječu na percepciju slatkoće i potiču želju za šećerom. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da redovna konzumacija zaslađivača može povećati rizik od prerane smrtnosti.

💊 Dodani vitamini – nepotrebno i obmanjujuće

Proizvođači često reklamiraju da dodani vitamini B u energetskim pićima smanjuju umor i povećavaju energiju . Iako je takvo oglašavanje dozvoljeno, stručnjaci smatraju da osoba, a posebno tinejdžer, treba unositi vitamine iz zdrave prehrane, a ne iz pića koje ima visok sadržaj šećera i aditiva.

🧃 Sažetak testiranja energetskih pića

Glavni nalazi Objašnjenje

⚠️ BPA u većini limenki – Hormonski aktivna hemikalija povezana s rakom i poremećajima u ponašanju

☕ Visok sadržaj kofeina – Može izazvati srčane poremećaje i nervozu kod mladih ljudi

🍬 Previše šećera ili umjetnih zaslađivača – Uzrokuje gojaznost, karijes i povećanu želju za slatkišima

💊 Nepotrebni vitamini – Bolje ih je uzimati s hranom nego s pićem.

🚫 Većina proizvoda je loše ocijenjena – 18 od 22 pića “nedovoljno” ili “neadekvatno”

🩺 Zaključak

Energetska pića nisu pogodna za djecu i adolescente. Zbog visokog sadržaja šećera, kofeina i BPA , predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, uprkos tome što su slobodno dostupna . Ako ih ipak posežete, neka to bude izuzetna prilika, a ne svakodnevna navika. Za energiju i koncentraciju uvijek postoji bolji izbor – san, voda, zdrava ishrana i vježbanje, prenosi N1.

Facebook komentari