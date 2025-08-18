Sutlijaš sa smokvama: Izuzetno lagan, ukusan i jednostavan za pripremu

Sutlijaš je jedna od najpoznatijih tradicionalnih poslastica na Balkanu. Ovaj kremasti i mirisni slatkiš, pripremljen od jednostavnih sastojaka poput riže, mlijeka i šećera, mnogima budi uspomene iz djetinjstva, na miris nanine kuhinje.

Sutlijaš je izuzetno lagan, ukusan i jednostavan za pripremu, a može se poslužiti topao ili hladan, uz dodatak cimeta, vanilije, orašastih plodova, voća… a mi vam danas donosimo recept za preukusan sutlijaš sa smokvama.

Sastojci

100 g riže

500 ml mlijeka

2 kašike šećera

malo cimeta

24 komada svježih smokava

Priprema

Rižu operite, pa stavite u šerpu i nalijte vodom. Kuhajte je na uobičajen način.

Kada je napola skuhana, prospite višak vode, pa dodajte šećer i po malo mlijeko te kuhajte uz miješanje da ne zagori.

Mlijeko dodajite po malo, da ne biste previše razrijedili. Kuhajte dok ne dobijete kremastu strukturu.

Smokve operite i podijelite na pola, pa presječenom stranom poredajte uz ivicu staklenih činija ili čaša.

