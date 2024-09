Koje su zdravstvene prednosti nara

1. Dobar je za zdravlje srca

Nar je pun antioksidanata, kao što su flavonoidi i antocijanini. Oni mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i nakupljanja masti u krvnim sudovima, kaže dijetetičar Ramya B. Ovi antioksidansi mogu smanjiti loš holesterol ili lipoproteine niske gustine (LDL) i povećati dobar holesterol ili lipoprotein visoke gustine (HDL), što zauzvrat pomaže u podršci zdravlju srca.

2. Pomaže kod artritisa

Artritis je degenerativna bolest zglobova koja se javlja kao posljedica zapaljenja u tijelu. Nar može pomoći u upravljanju komplikacijama reumatoidnog artritisa smanjenjem upale i oksidativnog stresa, prema istraživanju objavljenom 2021. u International Journal of Clinical Practice

3. Podržava plodnost kod oba pola

Ekstrakt sjemena nara i ekstrakt voća imaju zaštitnu prirodu nad embrionima protiv oksidativnog stresa. Dakle, možda podržava i mušku i žensku plodnost, kaže Ramya.

Koji su neželjeni efekti nara

Nar obično nema neželjene efekte, ali neke osobe mogu da dobiju dijareju. Postoje i šanse od alergijskih reakcija kao što su svrab i otok, kaže Ramya. U naru možemo da uživamo ujutru ili da ga u toku prepodneva jedemo kao užinu. Ali, ne treba pretjerivati – dovoljno je samo pola šolje nara dnevno, savetuje Ramya.

Šta ne treba mešati sa narom

Iako nar može biti sastavni dio brojnih jela, treba izbjegavati njegovo kombinovanje sa:

1. Slatkim voćem

Nar je subkiselo voće, odnosno voće sa niskom kiselošću. Zato njegovo miješanje sa slatkim voćem poput banana nije dobra kombinacija. Kombinovanje ova dva voća može ometati varenje.

2. Varfarinom

Označen kao lijek protiv zgrušavanja krvi, varfarin se koristi za kontrolu koagulacije. Nar može da stupi u interakciju sa varfarinom, navodi se u istraživanju objavljenom 2018. u Journal of Food and Drug Analysis. To može povećati brzinu zgrušavanja krvi kod osoba koje se liječe varfarinom.

3. Nitrendipinom

Ovo je blokator kalcijumskih kanala koji se koristi za liječenje hipertenzije (visokog krvnog pritiska). Kod osoba koje često piju sok od nara, a koriste ovaj lijek, to može smanjiti metabolizam lijeka u crijevima, kaže Ramya.

4. Statinima

Statini su lijekovi koji se propisuju za snižavanje nivoa LDL holesterola. U rijetkim slučajevima, uzimanje ovih lijekova sa narom može izazvati rabdomiolizu u kojoj se mišićno tkivo raspada što dovodi do oštećenja bubrega.

5. ACE inhibitorima

Ovi lijekovi koriste se za sprečavanje oštećenja bubrega kod dijabetičara i za liječenje srčane insuficijencije. Sok od nara može imati neke od istih efekata kao i ovi lijekovi i može ih učiniti previše jakim, tako da modu da se dožive neželjeni efekti kao što su vrtoglavica ili glavobolja, prenosi Telegraf.

