Ovih sedam obećanja bi svaka mama morala dati svom djetetu

Kad su uplašeni i uznemireni, mališanima ponekad nije dovoljan samo čvrst zagrljaj i poljubac, nego i konkretno obećanje da će se sve biti u redu. U životu se mogu javiti brojne takve situacije u kojima je naše obećanje ključno, pa ih valja prepoznati i uliti djeci sigurnost iskrenim stavom.

1. Uvijek ću doći po tebe

Znam da se bojiš da neću doći po tebe u vrtić. No čak i ako svi tvoji prijatelji odu i ti ostaneš posljednji, ja ću doći. Možda mi je automobil ostao u kvaru, zapela sam u gužvi ili su me zadržali na poslu, no uvijek ću doći po tebe.

2. Uvijek ću te voljeti

Ako si zabrljao ili odlučio nešto pogrešno, moglo bi biti posljedica, ali to neće promijeniti ono što osjećam prema tebi. Uvijek ću te voljeti. Tvoji izbori ne mijenjaju tko si u mojim očima. Uvijek ćeš biti moje dijete.

2. Uvijek ću te slušati

Uvijek možeš doći k meni. Dat ću sve od sebe da ne umanjim tvoje osjećaje ili pretjerano reagiram. Čak i ako si jako zabrljao, slušat ću te. Ali trebaš znati da neka obećanja djeci dolaze s upozorenjem. Ovo je jedno od tih upozorenja. Na kraju ću i ja htjeti razgovarati i nadam se da ćeš biti voljan čuti što imam za reći.

3. Pripremit ću te za život

Neću ti olakšati put, ali dat ću sve od sebe da ti pomognem rasti u područjima koja su najvažnija: ustrajnost, hrabrost, vjera, mudrost i poštenje. Ponekad ovo pripremanje neće biti dobro, ali ja ću biti uz tebe, bodriti te i nikada te neću dovesti u situaciju za koju mislim da se ne možeš s njom nositi. prenosi 24sata

4. Uvijek ću voljeti tvog tatu

Znam koliko ti je važno da imaš mamu i tatu koji se vole i to pokazuju, pa će mi tvoj tata uvijek biti prioritet. Čak i kad mame i tate nisu u braku, još uvijek gajimo ljubav prema onom dijelu drugoga koji nam je pomogao stvoriti našu djecu.

5. Dopustit ću ti da budeš ono što jesi, a ne ono što ja želim

Imaš nevjerojatan potencijal i želim ti sve najbolje, ali znam da se moje želje za tebe možda neće poklopiti sa tvojim odabirom. Obećavam da ću ti dopustiti da se baviš onim što te zanima i da se izraziš na svoj način.

6. Obećavam da ću te pustiti kada budeš spreman

Ja za to možda nikad neću biti spremna! Jedna od najtežih, ali ipak najzahvalnijih stvari za mamu je promatranje djeca koja odrastaju. Borimo se s osjećajem potrebe i spoznajom svog identiteta izvan toga što smo “mama” 24 sata dnevno. Ali obećavam da ću popustiti stisak i vjerovati da se možeš pobrinuti za sebe kada za to dođe vrijeme. Ne napuštaj svoje snove ili ciljeve jer misliš da te ja trebam. Imaš moje dopuštenje da živiš vlastiti život, piše iMom.

