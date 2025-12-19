Žena s viralne snimke s Coldplaya prekinula šutnju: ‘Uništilo mi je život, platila sam visoku cijenu’

Pet mjeseci nakon što je snimka od svega 16 sekundi s koncerta Coldplaya postala globalni viralni fenomen i pretvorila je u predmet javne osude, Kristin Cabot (53) odlučila je ispričati svoju stranu priče. Bivša direktorica ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer uhvaćena je u srpnju na takozvanoj “kiss cam” kameri kako se u VIP loži grli sa svojim šefom, tadašnjim direktorom Andyjem Byronom. Reakcija para, koji je u panici sakrio lica čim su shvatili da ih snimaju, potaknula je pjevača Chrisa Martina da se našali: “Ili imaju aferu ili su jako sramežljivi”. Snimka je eksplodirala na TikToku, prikupivši više od 130 milijuna pregleda, a za Cabot je započeo pakao koji ju je, kako tvrdi, koštao karijere i učinio “nezapošljivom”.

– Donijela sam lošu odluku, popila nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom – priznala je Cabot u ekskluzivnom intervjuu za New York Times, prenosi Večernji.

– To nije beznačajno. Preuzela sam odgovornost i odrekla se karijere. To je cijena koju sam odlučila platiti – istakla je.

Objasnila je da su se ona i Byron, oboje u to vrijeme svježe rastavljeni od svojih supružnika, osjećali potpuno anonimno u mraku stadiona. Priznala je da je gajila “veliku sretnu simpatiju” prema šefu, no tvrdi da je poljubac na koncertu bio prvi i jedini, te da nisu imali seksualnu vezu. Njezinu paniku dodatno je pojačala činjenica da je i njezin bivši suprug Andrew, s kojim je bila u procesu razvoda, također bio na koncertu, ali s drugom ženom.

Iako su oboje bili u procesu rastave, internetska javnost odmah ih je osudila za preljub. Uslijedila je lavina zlostavljanja. Cabot kaže da je primila najmanje 50 prijetnji smrću, njezina adresa je objavljena na internetu, a ispred kuće su joj dežurali paparazzi. Vrhunac je bio kada su njezina djeca čula telefonsku poruku u kojoj im netko prijeti, navodeći u kojem dućanu im majka kupuje namirnice.

– Bili su prestravljeni da ću umrijeti i da će i oni umrijeti – ispričala je.

Jednom prilikom joj je na benzinskoj postaji prišao neznanac i nazvao je “odvratnom”, rekavši joj da “preljubnici ne zaslužuju disati isti zrak” kao i on. Zbog svega se povukla u unajmljeni stan, osjećajući se kao da je u “previše mračnom stanju” da bi se brinula o djeci.

