Zakazana sjednica Skupštine Željezničara: Na dnevnom redu tačka o investitoru

Sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Željezničar bit će održana u petak, 26. decembra, u Plavom salonu Stadiona Grbavica.

Na dnevnom redu Sjednice, pored uobičajenih tačaka, bit će razmatrani izvještaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora Kluba, kao i prijedlog ugovora o strateškom partnerstvu te prijedlog izmjena i dopuna Statuta FK Željezničar.

FK Željezničar ovim putem upućuje molbu navijačima za strpljenje u narednim danima, kako bi delegati u konstruktivnoj i odgovornoj atmosferi mogli donijeti odluke koje su u najboljem interesu Kluba i njegove budućnosti.

– Također, Klub obavještava predstavnike medija da stoji na raspolaganju za provjeru svih informacija prije njihove objave, isključivo s ciljem osiguravanja potpune tačnosti i vjerodostojnosti informacija koje se plasiraju u javnost. Napominjemo da je sa svim potencijalnim strateškim partnerima potpisan dokument o povjerljivosti (NDA), kojim se štite osjetljive informacije i osigurava ozbiljnost i profesionalnost pregovaračkog procesa – naveli su iz Željezničara.

Sjednici Skupštine, u skladu sa Statutom, prisustvovat će delegati Skupštine, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i administracija FK Željezničar.

