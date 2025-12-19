Je li nova ljubav na pomolu: Misteriozni gospodin Staniji poslao buket crvenih ruža

Srbijanska starleta Stanija Dobrojević i aktuelni učesnik “Elite 9” Asmin Durdžić raskinuli su vezu. Bivša učesnica “Zadruge” nastavila je svojim putem i u Americi vodi život daleko od očiju domaće javnosti.

Stanija se sada svojim pratiocima pohvalila šta joj je stiglo na kućnu adresu. Na recepciji je sačekao buket cvijeća sa posebnom porukicom:

– Zvali su me sa recepcije, stiglo je cvijeće za mene. Oh, to je neki Srbin, Nikola, ali niko ne zna gdje živim – rekla je Stanija Dobrojević, pa snimila poruku od misterioznog gospodina.

– Upao sam ti na lajv. Živim par blokova od tebe. Volio bih da se upoznamo – piše u poruci koju je poslao misteriozni Nikola.

Potom je otišla da odradi trening i završi obaveze, a onda se vratila po svoj poklon, prenosi Telegraf.rs.

– Vratila sam se da pokupim iznenađenje. Ovo može biti jedino Srbin. Hvala ti, ovo je bilo veoma slatko – navela je Dobrojević koja je uslikala buket crvenih ruža koji je čekao na recepciji.

