Misteriozna bolest nakon COVID-a kod djece još je gora nego što smo mislili

Nažalost, za neku djecu, to se ne dešava.

Od misteriozne, nove bolesti koja se zove multisistemski upalni sindrom kod djece (MIS-C ili, kako ga neki još zovu, PIMS) oboljelo je stotine djece na planeti – otkrivena je nešto ranije ove godine.

Stanje, za koje se smatra da je nekako povezano s infekcijom COVID-19, može se pojaviti kod djece koja su imala slabe ili nikakve simptome zaraze novim koronavirusom. Nažalost, MIS-C može biti veoma ozbiljno stanje, ponekad i fatalno.



Svi imali temperaturu

“Djeca ne moraju imati klasične respiratone simptome COVID-a da bi razvili MIS-C, što je zastrašujuće”, kazao je neonatolog Alvaro Moreira iz from the University of Texas Health Science Centre u San Antoniu.

“Djeca mogu izgledati zdravo, nemati simptome, čak ni da se ne zna da su bili bolesni, a onda, nekoliko sedmica kasnije, mogu razviti ove upalne procese u tijelu.”

U novom medicinskom istraživanju bolesti MIS-C, Moreira i njegov tim otkrili su 40 studija koje uključuju 662 djeteta koja su oboljela od bolesti.

MIS-C prate upalni procesi brojnih dijelova tijela – srca, pluća, bubrega, mozga, kože, očiju i drugo… simptomi lične da dva druga stanja – Kawasaki bolest i sindrom toksičnog šoka – ali količina i širenje upalnih procesa kod bolesti MIS-C je gora, napominje Moriera.

Moreira ističe da bolest može biti smrtonosna jer napada više sistema u tijelu: “Ima toliko različitih ‘lica’ da je u početku ljekarima bilo teško da je shvate.”

Od 662 posmatrana slučaja, 71 posto djece završilo je na intenzivnom odjeljenju, a u prosjeku su ostajali do osam dana u bolnici.

U svim slučajevima, djeca su imala temperaturu, 73.7 posto njih je imalo bolove u stomaku i proliv, a 68.3 posto povraćanje. Česti simptomi bili su i konjuktivitis te osip.

Nažalost, 11 mališana nije preživjelo.

Kod djece koja su se oporavila, ipak, postoji velika briga šta MIS-C radi njihovom srcu. Naime, 54 posto njih imalo je abnormalnosti na srcu poslije bolesti.

Te su abnormalnosti uključivale širenje koronarnih krvnih žila, smanjena sposobnost srca da pumpa kisikom zasićenu krv i kod oko 10 posto pacijenata aneurizmu koronarne žile. “To su djeca koja će trebati značajno promatranje i praćenje kako bi se vidjelo hoće li se ovo riješiti ili će ovo nešto s čim će morati živjeti do kraja života”, kaže Moreira, prenosi “Radio Sarajevo“.

Šta je ključno?

Moreira napominje da je ovo početak istraživanja potpuno nove bolesti, te da postoji još mnogo toga što ne znamo. U rijetkim slučajevima kada se sumnja na MIS-C, rana medicinska pomoć presudna je radnja koja djeci može spasiti život.

“Djeca će obično pokazivati znakove/simptome MIS-C tri do četiri sedmice nakon infekcije COVID-19, a mnogi će brzo napredovati u šok i kardiorespiratorno zatajenje”, pišu autori u svojoj studiji.

“Porodice bi trebale potražiti hitnu medicinsku pomoć jer se stanje djece koja imaju bolest izuzetno brzo pogorša i većina mora u bolnicu. Sveukupno, djeca će najčešće preživjeti ovo hiperinflamatorno stanje uz primjenu IVIG-a, steroida, multidisciplinarnog tima pružatelja zdravstvenih usluga i u nekim slučajevima imunomodulatornih agensa.”

Nalazi su objavljeni u EClinicalMedicine.

