Dvostruka radost, ali i briga: Šta niste znali o podizanju blizanaca

Istina je da blizanci mogu donijeti dvostruku radost roditeljima, ali je također istina da to podrazumijeva i dvostruko više obaveza, barem u početku. Najbitnije je da se pripremite za dolazak dva nova člana porodice. Da bismo pomogli da se što bolje pripremite, budućim sretnim mamama i tatama dajemo sljedećih sedam korisnih savjeta, prenosi “Avaz“.

Napravite plan i raspored

Bez plana i rasporeda, pozdravite se sa nečim što će iole ličiti na normalan život!

Podizanje jedne bebe je samo po sebi dovoljno teško, ali podizanje blizanaca podrazumijeva da zaista morate napraviti detaljan plan i raspored za cijeli dan, jer morate držati stvari pod kontrolom, tvrde eksperti.

Svakako želite početi od onog najbitnijeg – hranjenje i presvlačenje u isto vrijeme. To je prvi veliki korak pravilne organizacije i uvođenja rasporeda i plana u odgoju malih novopridošlica.

Naučite ih da se ponašaju prema onome što ste vi planirali. Ne zavaravajte se da će stvari “leći” same od sebe, to se neće desiti bez odgovarajućeg plana!

Možete dojiti obje bebe istovremeno – zaista!

Zaista to možete činiti, na svaku dojku po jednu bebu! Naravno, za to treba uvježbati i koordinaciju i strpljenje, pojašnjavaju stručnjaci. Znamo da nije jednostavno, a i ne izgleda baš lijepo, pa mnoge majke to a priori odbacuju, ali jedno je sigurno – vrlo je efikasno!

Neke majke to rade kombinacijom hranjenja – jednu bebu doje a drugu hrane na flašicu. I, opet, to možete raditi istovremeno.

Sjedite na pod, jedno od svojih blizanaca držite na krilu i dojite, a drugo stavite na jastuk ispred ili pored sebe i hranite ga na flašicu. Tako kompletan proces hranjenja može potrajati ukupno 45 minuta.

U početku je dovoljan samo jedan krevetac!

Na samom početku je zasigurno mnogo bolje da blizanci koriste samo jedan krevetac. Brojni slučajevi su potvrdili da blizanci mirnije spavaju ukoliko “su svjesni” da su blizu jedno drugog.

To može potrajati sve do njihovog ranog djetinjstva, ali roditelji obično praktikuju razdvajanje blizanaca kada se počnu okretati, prevrtati i na taj način uznemiravati jedno drugo.

Dakle, na početku je zaista dovoljan jedan krevetac, ali što se tiče sjedišta za automobil i kolica za šetnju, svaka beba mora imati svoje.

Ne plašite se problema sa disanjem

Ne plašite se – novorođeni blizanci često mogu imati problema sa respiratornim organima! Postoji velika vjerovatnoća da se blizanci rađaju prije termina i sa manjom tjelesnom težinom.

Prijevremeni porođaji vrlo često podrazumijevaju probleme sa respiratornim organima, jer se zbog prijevremenog dolaska na svijet njihova pluća nisu uspjela razviti.

To nikako ne mora značiti da oboje blizanaca moraju imati ovakve probleme, jer su vrlo česti slučajevi da se samo jedno rađa sa takvim problemima.

Blizanci dijele sve – pa i bolesti

Budite spremni – novorođeni blizanci dijele sve, pa čak i bacile! Ukoliko jedan od roditelja pati od neke zarazne infekcije, blizanci su direktno izloženi riziku dobijanja takve infekcije.

Stoga bi roditelji trebali razmisliti o razdvajanju i izolaciji ukoliko jedan od blizanaca dobije infekciju. Ne možete u potpunosti eliminirati rizik, ali ga možete kontrolirati.

Slični ili različiti?

Ne zaboravite – blizanci mogu biti slični, ali imajte na umu da mogu biti i potpuno različiti! Njegujte razlike koje uočite kod svojih blizanaca i nikada ne pravite poređenja između njih, savjet je pedijatara, ali i brojnih iskusnih roditelja blizanaca.

Djeca imaju svoje jače i slabije strane, dakle, imaju kvalitete i slabosti, pa ni blizanci ne predstavljaju nikakav izuzetak. Vremenom ćete uvidjeti da jedno voli balet i umjetnost, drugo sport, ne sputavajte ih, ohrabrujte ih jer je to najbolji način da kod njih razvijete želju da budu što uspješniji u onome što vole.

Ne smijete sebi nikada dozvoliti da kažete: “Pogledaj svoju sestru, vidi kako se ona lijepo ponaša. Ne znam šta je s tobom?'”

Razdvajanje blizanaca se preporučuje, jer je to u njihovom interesu. Na taj će način svako za sebe stvarati vlastiti krug prijatelja.

Provodite što više vremena zajedno, ali nađite vrijeme da budete sa svakim od njih ponaosob, neka imaju odvojeno vrijeme za igru, jer će im i to biti podsticaj za samostalno donošenje odluka.

Ima i prednosti!

Imajte na umu – blizanci su u prednosti, jer odrastaju i sazrijevaju lakše! Blizanci su u prednosti jer uvijek imaju jedno drugo za druženje i igru, obično su problemi sa spavanjem manje izraženi i lakše ih je podizati.

Dakle, suština je u planiranju vremena, pravljenju odgovarajućeg rasporeda. Učinite to i uživajte u odgajanju blizanaca, jer može predstavljati istinsko zadovoljstvo, a ne teret.

