Postoje ljudi koji se zaljubljuju polako, oprezno i s puno promišljanja. A postoje i oni kojima je dovoljan jedan pogled, jedna poruka ili jedan razgovor u tri ujutro da potpuno izgube glavu. Prema astrologiji, upravo su neki horoskopski znakovi poznati po tome da emocije doživljavaju intenzivnije od drugih, a uskoro bi mogli doživjeti pravu ljubavnu eksploziju. Zvijezde im spremaju razdoblje puno leptirića u trbuhu, romantičnih trenutaka i osjećaja zbog kojih će zaboraviti na sve racionalno.

U nastavku donosimo tri znaka koja će se uskoro zaljubiti preko ušiju.

Rak

Rakovi su poznati kao veliki emotivci, ali u posljednje vrijeme mnogi od njih kao da su zatvorili srce kako bi se zaštitili od razočaranja. Ipak, to se uskoro mijenja. Pred njima je razdoblje u kojem će upoznati osobu koja će ih osvojiti pažnjom, toplinom i osjećajem sigurnosti. Ono što će ih posebno iznenaditi jest činjenica da će se sve dogoditi potpuno spontano, možda čak i onda kada budu najmanje očekivali ljubav.

Rakovi će vrlo brzo osjetiti duboku povezanost, a upravo bi ih ta intenzivna emocija mogla natjerati da ponovno vjeruju u ljubav na način na koji dugo nisu.

Vaga

Vage obožavaju romantiku, flert i osjećaj zaljubljenosti, ali ovog puta situacija bi mogla biti puno ozbiljnija nego inače. U njihov život ulazi osoba koja će ih mentalno i emocionalno potpuno osvojiti. Razgovori će trajati satima, kemija će biti nevjerojatna, a Vage će se uhvatiti kako stalno razmišljaju o toj osobi.

Iako često vagaju svaku odluku i analiziraju osjećaje, ovaj put neće imati puno kontrole nad srcem. Mogli bi se zaljubiti brže nego što su planirali, i to toliko snažno da će im prijatelji odmah primijetiti promjenu raspoloženja.

Ribe

Ribe su horoskopski znak koji najviše voli ideju velike, filmske ljubavi, a svemir im uskoro donosi upravo takvu energiju. Pred njima je period pun romantike, slučajnih susreta i emocionalnih trenutaka koji će ih potpuno oboriti s nogu.

Posebno zanimljivo jest to što bi se ljubav mogla razviti iz prijateljstva ili odnosa koji je dosad bio isključivo ležeran. Ribe će odjednom shvatiti da osjećaji postoje puno dublje nego što su mislile. Kad se zaljube, Ribe daju cijelo srce, a čini se da će upravo to uskoro i napraviti, piše index.

