Njemačka traži duplo više radnika s naših prostora

Prema novim, izmijenjenim pravilima, radnicima će biti omogućeno da dođu u Njemačku bez potrebe da pokažu diplome, ali ostaje dosadašnji uslov da za dobijanje vize moraju pokazati ugovor o radu s njemačkim preduzećem.

Kroz ovaj program posao u Njemačkoj mogu dobiti i niskokvalifikovani radnici, pogotovo u branšama koje su posebno teško pogođene nestašicom radnika u Njemačkoj, što se najviše odnosi na građevinu, ugostiteljstvo, sortiranje pošiljki i slične djelatnosti, javile su Nezavisne novine.

Iako je ovo dobra vijest za nekvalifikovane radnike, koji u Njemačku žele putem Pravila za zapadni Balkan, i stručnu radnu snagu, koja se u Njemačku na posao želi zaputiti u skladu s novim zakonom o zapošljavanju stručne radne snage, kao i za njemačke poslodavce, ovo je loša vijest za privrede regiona zapadnog Balkana, zato što bi mogla dovesti do dodatnog iseljavanja.

Samo preko uredbe za zapadni Balkan u naredne četiri godine region može napustiti do 200.000 radnika. Da bi se to spriječilo bilo bi neophodno da domaće političke elite pokrenu reformske procese i aktiviraju sredstva iz Plana za rast za zapadni Balkan, koji predviđa pomoć u dovođenju stranih investitora u BiH i ostale zemlje regiona. I to bi bila dobra vijest za Njemačku jer bi, umjesto da u Njemačkoj moraju radnika plaćati 2.000 do 3.000 evra mjesečno, to u matičnim zemljama mogli činiti za manje novca.

Osim ove posebne uredbe za zapadni Balkan, u Njemačkoj će od sada biti olakšan dolazak kvalifikovane radne snage, a nova pravila radnicima omogućavaju da u Njemačkoj posao mogu tražiti i do godinu dana.

Nensi Fezer, ministarka unutrašnjih poslova Njemačke, je nedavno prilikom rasprave u Bundestagu povodom seta zakona koji treba da olakšaju useljenje u Njemačku rekla da se radi o mjerama za ublažavanje krize izazvane nestašicom radne snage u Njemačkoj. U sklopu ovog programa ljudi mogu podnijeti zahtjev za dobijanje “Karte šanse” ako govore njemački jezik i imaju barem dvogodišnju zanatsku školu u Njemačkoj ili barem diplomu trogodišnje srednje škole u zemlji porijekla.

Napomene radi, ova odredba se ne odnosi na Pravilo za zapadni Balkan o kojem smo govorili na početku, već se odnosi na poseban set zakona o zapošljavanju kvalifikovane radne snage u Njemačkoj.

U Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke potvrđuju ova nova pravila i ističu da ona važe od 1. juna.

– Potrebno je da vaš budući poslodavac zatraži odobrenje od Federalnog zavoda za zapošljavanje prije nego što zakažete termin za podnošenje zahtjeva za vizu. Čim vaš budući poslodavac dobije prethodno odobrenje od Federalnog zavoda za zapošljavanje, možete zakazati termin i podnijeti zahtjev za vizu. Ovo eliminiše proces lutrije i dobićete termin u kancelariji za izdavanje vize u roku od nekoliko nedjelja. Finalno izvlačenje će se održati u maju za datume u junu 2024 – navode oni, piše biznisinfo.

