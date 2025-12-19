Punjeni šampinjoni iz rerne

SASTOJCI:
500 g većih šampinjona
100 g kisele pavlake
75 g krušnih mrvica
50 g suvog mesa
so i biber
5 g peršuna
50 g maslaca
Prilog:
100 g riž + 4 lista salate
PRIPREMA:
Očistite šampinjone. U posudi pomiješajte kiselu pavlaku i krušne mrvice. Narežite na komadiće suvo meso i dodajte u smjesu. Dodajte i maslac i sve izmiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.
Peršun narežite, pa i njega dodajte u smjesu. Dobijenu smjesu kašikom stavljajte na šampinjone. Napunjene šampinjone stavljajte u pleh obložen pek-papirom. Pecite ih u rerni zagrijanoj na 200 stepeni 40 minuta.
Dok se šampinjoni peku, za prilog skuvajte rižu i sve poslužite na listu salate.
* Recept preuzet sa stranice “Recepttura”.