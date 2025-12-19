Punjeni šampinjoni iz rerne

SASTOJCI:

500 g većih šampinjona

100 g kisele pavlake

75 g krušnih mrvica

50 g suvog mesa

so i biber

5 g peršuna

50 g maslaca

Prilog:

100 g riž + 4 lista salate

PRIPREMA:

Očistite šampinjone. U posudi pomiješajte kiselu pavlaku i krušne mrvice. Narežite na komadiće suvo meso i dodajte u smjesu. Dodajte i maslac i sve izmiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.

Peršun narežite, pa i njega dodajte u smjesu. Dobijenu smjesu kašikom stavljajte na šampinjone. Napunjene šampinjone stavljajte u pleh obložen pek-papirom. Pecite ih u rerni zagrijanoj na 200 stepeni 40 minuta.

Dok se šampinjoni peku, za prilog skuvajte rižu i sve poslužite na listu salate.

* Recept preuzet sa stranice “Recepttura”.

Facebook komentari