Najneovisniji znakovi koji nikome ne polažu račune

Neki horoskopski znakovi ne funkcioniraju pod tuđim pravilima, ne pitaju za mišljenje prije nego što odluče i ne podnose kontrolu. Neovisnost im nije samo osobina, to je način života. Ne žele da ih se steže, sputava ni definira. Njihova snaga dolazi iznutra, a osjećaj slobode im je važniji od odobravanja. Ovi znakovi nikome ne polažu račune – ne zato što su tvrdoglavi ili prkosni, nego zato što jednostavno znaju tko su.

Vodenjak

Vodenjak je znak koji je gotovo programiran da ide protiv struje. Neovisnost mu je u krvi, a tuđe norme ga samo umaraju. On razmišlja svojom glavom, donosi odluke koje mnogima izgledaju neobično i nikada ne traži potvrdu da je na pravom putu. Ako mu pokušate nametnuti svoje pravilo, okrenut će se i otići. Nije mu važno tko ga razumije, važno mu je da ostane vjeran sebi.

Strijelac

Strijelac živi za slobodu. Ako mu pokušate staviti okove – emocionalne, fizičke ili mentalne – izgubit ćete ga. On ne traži dopuštenje da nešto proba, nauči, kaže ili ode. Njegova neovisnost nije samo želja za bijegom, već potreba da stalno raste, istražuje i osjeća život punim plućima. Strijelac ne voli izvještavati, voli odlučivati.

Ovan

Ovan je znak koji prirodno preuzima vodstvo, čak i kad ga nitko ne traži. Nije sklon čekati tuđe savjete, još manje dopuštenja. Kad nešto odluči, ide glavom kroz zid. Neovisnost mu je važna jer ne podnosi osjećaj slabosti. Želi biti sam svoj oslonac, sam svoj motor i sam svoj glas. Baš zato rijetko traži savjet i još rjeđe ga sluša, piše index.

