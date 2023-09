10 loših navika zbog kojih ostavljate neprofesionalan dojam

Naime, neki pojedinci imaju loše navike zbog kojih ostavljaju neprofesionalan dojam na poslu što im otežava međuljudske odnose kao i napredovanje u karijeri. U ovom članku ćemo otkriti 10 najgorih navika koje poslovni ljudi rade te neke od provjerenih načina kako se riješiti istih.

1. Loša komunikacija Komunikacija je jedna od najbitnijih stvari svakog poslovnog odnosa. Ako je ona loša, kolege i šefovi mogu steći pogrešan dojam o Vama. Slanje nepotpunih i neprofesionalnih mailova, upadanje sugovornicima u riječ te ignoriranje ostalih, može značiti da ne poštujete osobe s kojima radite. Iako nemate loše namjere, ljudi će Vas početi izbjegavati jer se ne osjećaju ugodno u Vašem društvu. Ako vidite da se nešto takvo događa, stanite na loptu i pokušajte se sjetiti svega što s Vaše strane nije bilo profesionalno. Tek kad prepoznate problem, moći ćete raditi na tome da ga ispravite. Sigurni smo da Vam za to neće trebati mnogo vremena te da ćete biti ponosni na sebe jer ste odlučili raditi na sebi.

2. Loša organizacija Radne obaveze često mogu biti naporne, no uz pomno planiranje i postavljanje prioriteta, ne bi trebali imati većih problema. Ono što ljudi najčešće zamjeraju kolegama je nepripremljenost i kašnjenje na sastanke, gubljenje važnih dokumenata te zaboravljanje unaprijed dogovorenih stvari. Rezultat ovakvog ponašanja je izbjegavanje te nemogućnost napretka u organizaciji. Nitko ne voli neorganizirane kolege koji svojom nepažnjom loše utječu na posao te je ovakav način ophođenja prirodan u poslovnom okruženju. Kako bi izbjegli ovakve neugodnosti, pobrinite se da na sastanke uvijek dolazite pripremljeni te preuzmite odgovornost za Vaš dio posla. Osim što će posao funkcionirati mnogo bolje, kolege će Vas početi cijeniti te će moći računati na Vas.

3. Kašnjenje

Kašnjenje na posao je grijeh koji nijedan poslodavac ne bi trebao tolerirati. Istina je da nam se svima može dogoditi situacija kad smo spriječeni doći na vrijeme, no ako se ova navika stalno ponavlja, trebate je mijenjati. Zbog samo 5 minuta, možete izgledati neprofesionalno te ostaviti dojam zaposlenika kojem se ne da raditi i koji takvim ponašanjem ne poštuje kolege koji dolaze na posao na vrijeme. Uvijek se pobrinite da na posao dođete par minuta prije početka radnog vremena te da ne kasnite na poslovne sastanke i ostale dogovore. Jedino ovako možete ostaviti dojam vrijednog zaposlenika i kolege koji poslu pristupa ozbiljno i profesionalno. A takve svi vole!

4. Neprimjereno odijevanje Određene situacije zahtijevaju odgovarajuću odjeću. Sigurno smo da se ne odijevate isto kad primjerice, idete na obiteljski odmor i na posao. Iako Vaše radno mjesto nema strogo određena pravila odijevanja, pokušajte uvijek biti uredni i prikladno obučeni. Neprikladno ili neuredno odijevanje može utjecati na vašu profesionalnu reputaciju, što sigurno ne želite. Zapamtite da svojim ponašanjem, mišljenjem i načinom odijevanja, na prvom mjestu predstavljate sebe, no i organizaciju za koju radite. Potrudite se da i jedno i drugo predstavite u najboljem mogućem svjetlu!

5. Loše upravljanje vremenom Neke osobe su jako dobre u organizaciji radnog vremena dok druge jednostavno ne znaju posložiti prioritete. Njima je nedvojbeno teže jer im se čini da rade prekovremeno a opet ne stižu završiti sve zadatke za taj dan. Nakon toliko prekovremenih sati, u mnogim slučajevima, nažalost dolazi do burnout-a te osoba potpuno gubi svaku motivaciju za rad. Iako se ova navika čini bezazlenom, ako je ne promijenite na vrijeme, negativno će utjecati na Vaš poslovni život. Osim što ćete ostaviti profesionalan dojam, ponavljanje istih obrazaca ponašanja će se negativno odraziti na Vaš privatni život. Ako ste svjesni ovog problema, bitno je da na poslu obavite najvažnije i najhitnije stvari čim krenete radit,i a da se posvetite onim manje hitnim kasnije.

6. Negativnost

Svi smo bar jedanput imali kolegu koji se stalno žalio na posao, šefove i ostale kolege. Vjerojatno nam je takvo ponašanje bilo smiješno na početku, no kasnije je taj osjećaj splasnuo, zar ne? Naime, dokazano je da stalno izražavanje negativnih stavova o poslu ljude može označiti kao nespremne na konstruktivnu suradnju. Osim toga, u svijetu poslovnih obaveza i problema, negativnosti su nešto što nam najmanje treba te svi izbjegavaju takve situacije i pojedince. Sasvim je u redu ponekad izraziti neslaganje sa šefom ili kolegama no ako se takvo ponašanje pretvori u naviku, trebate je što prije mijenjati. Nadamo se da ovo nećete naučiti na teži način.

7. Nemogućnost rješavanja nesporazuma Različite vrste ljudi različito reagiraju na poslovne izazove i probleme. Postoje ljudi koji smireno i bez stresa rješavaju svaki problem no postoje i oni koji reagiraju malo burnije. Ako ste jedni od onih koji na svaki izazov ili neslaganje odgovaraju vikom i ružnim riječima, velike su šanse da nećete biti omiljeni među kolegama i nadređenima. Takvo ponašanje može samo narušiti radni okoliš i stvoriti napetost među kolegama. Ako se samo stavite na mjesto nekoga tko to sve sluša, sigurno Vam neće biti ugodno. Razumijemo da postoje situacije u kojima se teško kontrolirati no baš tada trebate i sebi i drugima pokazati da ste dovoljno jaki da sve riješite na miran način. Vjerujte nam, osjećat ćete se bolje te ćete biti ponosni na sebe.

8. Neurednost Nitko, ama baš nitko, ne voli neuredne radne kolege. Ostavljanje prljavih čaša i šalica za kavu na zajedničkim površinama je apsolutno neprimjereno. Ne samo da ostavljate neprofesionalan dojam nego Vas kolege počnu gledati kao neurednu i nemarnu osobu. Svi mi imamo stresne i užurbane radne dane kad jednostavno ne stignemo počistiti prljavo suđe no ako se ovo stalno ponavlja, nešto treba mijenjati. Možete svaki dan odvojiti 10 minuta prije kraja radnog vremena te počistiti Vaše radno okruženje kako bi Vas sljedeće jutro sve dočekalo spremno. Takvom navikom nećete oduzimati mnogo od radnog vremena niti ćete ostavljati dojam neurednog kolege za kojim ostali trebaju pospremati.

9. Pretjerano korištenje pametnog telefona

Živimo u ubrzanom svijetu gdje su nam sve informacije na domak ruke, no ponekad im pridajemo veću pažnju nego što zaslužuju. Jedna od iritantnih navika zbog koje ljudi ostavljaju neprofesionalan dojam je korištenje pametnih telefona za vrijeme važnih sastanaka. Ne samo da tako izražavate nepoštovanje prema kolegama i šefovima nego propuštate važne dijelove sastanka. Ovakav način ponašanja nije u redu te bi trebali pokušati umjereno koristiti Vaš pametni telefon. Kad ste na sastanku, posvetite se rješavanju poslovnih izazova i dajte svoj doprinos nekom idejom koja bi mogla olakšati poslovanje. Sve ostalo je čisto nepoštovanje i neprofesionalizam koji Vam se može vratiti kao bumerang.

10. Obećavate više nego što možete ispuniti Nema ništa loše o visokom mišljenju o sebi i svojim sposobnostima, ako to možete opravdati svojim djelima. No, ako se u Vašem poslovnom svijetu stalno priča o obećanjima a nijedno od njih se ne ispunjava, nešto radite pogrešno. Ljudi ne vole pojedince koji mnogo pričaju i obećavaju a ništa od toga se zapravo ne dogodi. Na takve osobe jednostavno ne možemo računati i njima se rijetko kad dodjeljuju visoke pozicije u radnim organizacijama. Ne odaju dojam ljudi koji su spremni otići korak dalje i žrtvovati se za tvrtku. Zbog toga je jako bitno da ne uzimate prevelik zalogaj i da samo obećate ono što možete ispuniti. Zaključak Aktivnim izbjegavanjem navika zbog kojih ostavljate neprofesionalan dojam, možete značajno unaprijediti svoj profesionalni ugled. Pobrinite se da u poslovnom okruženju uvijek budete mudri i zadržite poštovanje prema svojim kolegama. Uz vaše vještine i znanje, jedino što Vam stoji na putu do uspjeha su loše navike koje trebate promijeniti. prenosi Bljesak

