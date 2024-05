Izrael počeo evakuirati palestinske civile iz Rafaha. Je li to najava invazije?

IZRAELSKE oružane snage počele su evakuirati palestinske civile iz Rafaha uoči prijetećeg napada na taj grad na jugu Gaze, izvijestio je danas izraelski Vojni radio.

Palestinians gather at the site of an Israeli strike on a house, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, in the southern Gaza Strip, December 19, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa